Одразу на фронт нікого не відправлять: скільки триває підготовка мобілізованих

У когось навчання може затягнуть на 2 місяці

Під час мобілізації, яку в Україні було продовжено до 9 листопада, можуть призвати на службу як тих, хто має військовий досвід та навпаки. Скільки триває підготовка такої особи перед відрядженням на нуль.

Наразі кількість осіб, яких мобілізують, конфіденційна. Однак чоловіків, які без досвіду, призивають на службу менше, аніж тих, хто має його, як сказав начальник управління персоналу штаба Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, передає New Voice.

За його словами, мобілізовані без досвіду мають пройти навчання у центрах, мовиться не тільки про базову загальновійськову підготовку, яка проводиться протягом одного місяця. Тільки після її проходження особа відправляється на фронт. Однак треба зауважити, що місяць навчання підходить тим, кому треба здобути базовий досвід, а не додатковий.

У разі, якщо військовий буде гранатометником, то період навчання займає більше часу — півтора місяця.

Однак якщо мовиться про ще складнішу спеціальність, то тоді особа навчається ще місяць або й до 45 днів додатково.

Тому, за словами Горбача, підготовка мобілізованих, що не мають досвіду, може тривати понад 2 місяці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи є в Україні потреба в оголошенні додаткової мобілізації з наступного місяця.