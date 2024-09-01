Одразу декілька категорій: хто втратить право на відстрочку від мобілізації з 1 вересня

Правила отримання броні дещо змінилися

В Україні деякі категорії громадян мають право на відстрочку від мобілізації. Проте частину з них все ж таки можуть призвати до армії.

Так, згідно з новим законодавством, право на відстрочку втрачають 8 категорій військовозобов'язаних. До цього переліку входять:

студенти та аспіранти заочної або вечірньої форми навчання, а також ті, хто здобуває другу чи третю вищу освіту;

багатодітні чоловіки, що мають заборгованість по аліментах;

особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи;

батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не є померлою або зниклою безвісти, та не відбуває покарання;

чоловіки, які доглядають за особами з інвалідністю I та II групи, якщо немає інших працездатних членів сім’ї;

особи, що працюють на підприємствах та організаціях Міністерства оборони;

особи зі статусом "обмежено придатний".

Крім того, право на відстрочку втрачають чоловіки, які за повторної військово-лікарської комісії були визнані здоровими. Ті, що мають свідоцтва про I та II групи інвалідності, видані після 24 лютого 2022 року, повинні пройти медогляд повторно.

Раніше "Телеграф" писав, кого призвуть на службу з 1 вересня. Крім бійців, армія потребує фахівців цивільних професій, які забезпечують ефективну роботу військових підрозділів.