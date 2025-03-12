На фоні відходу ЗСУ із Суджі стало відомо про відставку генерала в командуванні сектору

Наразі Красильников перебуває у батальйоні резерву

Дмитро Красильников, командувач Оперативним командуванням "Північ" звільнений з посади. Така інформація з'явилась у публічному просторі після новин про можливий вихід ЗСУ із Курської області.

Про це у коментарі "Суспільному" сказав сам генерал-майор Красильников. Журналіст спитав у Красильникова, з чим може бути пов’язане звільнення.

На це генерал-майор відповів, що припущення він має. Натомість поки не хоче розмовляти на цю тему.

"Моя думка з цього приводу, що немає суттєвих причин для такого (звільнення, — ред.). І події на Курщині… Грубо кажучи, я з Курщини виїхав ще в листопаді", – додав Красильников.

Наказ підписали 7 березня. Наразі Красильников перебуває у батальйоні резерву.

За даними генерал-майора, його місце на посаді командувача ОК "Північ" вже зайняв бригадний генерал Олексій Шандар. До цього він заступником командувача Десантно-штурмових військ України.

Нагадаємо, що про звільнення Красильникова вночі з 11 на 12 березня повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла на своїй Facebook-сторінці. За її словами, головнокомандувач ЗСУ Сирський звільнив Красильникова попри позицію командувача Сухопутних військ Драпатого.

Наразі Генштаб ЗСУ не коментував інформацію.

Дмитро Красильников — що відомо

Красильников обіймав посаду командувача Оперативного командування Північ з березня 2023 року.

Дмитрові Красильникову 46 років, видання "Новинарня" називало його одним "найсвіжіших" бригадних генералів (отримав звання указом президента 10 грудня 2021 року).

Він брав участь у звільненні Торецька, Дебальцівській операції, очолював 34-й батальйон територіальної оборони Кіровоградської області.

На початку повномасштабного вторгнення обороняв Харківщину та Горлівський напрямок Донеччини. У 2022 році дві доби відбивався від безперервного штурму окупантів і не пустив російську армію на Харків з Луганської області.

Президент 28 лютого 2022 року нагородив військового звання Героя України та орденом "Золотої Зірки".

Ситуація у Курській області

Нагадаємо, видання Forbes 12 березня писало, що частина військових ЗСУ могла залишити Курську область, де росіяни нещодавно мали успіх, і евакуюватися на українську сторону кордону. Йдеться, зокрема, і про одних із найбоєздатніших бригад.

У березні російські війська зуміли досягти успіхів у просуванні в Курській області. В Інституті вивчення війни вважають, що саме рішення Білого дому щодо припинення обміну розвідданими з Україною могло мати руйнівні наслідки для українських захисників.

У свіжому зведенні Генштабу від 12 березня повідомляється, що в операційній зоні в Курській області підрозділи Сил оборони України відбили 33 атаки російських військ.

Окрім цього, ворог завдав 22 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіабомб, а також здійснив 280 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, у тому числі дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, що Сили оборони України розпочали операцію у Курській області 6 серпня 2024 року. Українські війська спочатку взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Внаслідок російських контратак частина території була втрачена.

З того часу минуло пів року. Яких успіхів досягли ЗСУ та які втрати росіян — читайте в матеріалі "Телеграфу" за посиланням.