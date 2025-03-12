"Обмежено придатні" на фронті: як довго служать та чим займаються

Вони служать на загальних підставах

Раніше статус "обмежено придатний" давали людям, які через проблеми зі здоров’ям не можуть виконувати бойові завдання на повну силу. Але це зовсім не означає звільнення від служби.

Під час воєнного стану вони можуть бути мобілізовані для виконання допоміжних або тилових завдань, що не потребують значних фізичних навантажень. Як довго можуть служити такі військовослужбовці та які обов’язки на них покладаються, пояснили юристи компанії "INSEININ".

У мирний час такі громадяни не підлягають призову на строкову службу. Проте під час воєнного стану вони можуть бути мобілізовані для допоміжних завдань у тилу, логістиці або штабній роботі, зазначають правознавці.

Де служать "обмежено придатні"

Попри обмеження, "обмежено придатні" можуть виконувати завдання, що не потребують значного фізичного навантаження. Найчастіше їх призначають до таких підрозділів:

ремонтно-відновлювальні роботи;

адміністративні підрозділи та військові адміністрації;

логістика та забезпечення;

зв’язок та штабні функції.

Командування має враховувати фізичний стан військовослужбовця та його можливості, тож завдання підбирають індивідуально.

Скільки служать "обмежено придатні"

Як зазначають юристи, Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" не встановлює окремих строків для осіб з обмеженою придатністю. Вони служать на загальних підставах — до завершення воєнного стану або до демобілізації.

Проте є кілька факторів, які впливають на тривалість служби:

медичний стан, якщо здоров’я погіршується, військово-лікарська комісія (ВЛК) може звільнити людину зі служби;

спеціальність, якщо завдання не потребують значних фізичних навантажень, служба може тривати весь період мобілізації;

рішення командування. У разі крайньої потреби можуть продовжити службу, якщо стан здоров’я дозволяє.

Чи можуть звільнитися зі служби

Так, звільнення можливе у таких випадках:

Погіршення стану здоров’я — якщо ВЛК визнає людину "непридатною до служби".

Закінчення воєнного стану. Після демобілізації за рішенням Верховного Головнокомандувача.

Досягнення граничного віку для служби.

Мобілізація раніше "обмежено придатних" осіб продовжується. Такі військовослужбовці можуть бути залучені до виконання допоміжних завдань у тилу, штабах або логістичних підрозділах. Тривалість служби залежить від стану здоров’я, потреб армії та командування.

Нагадуємо, що статус "обмежено приданий" скасували ще навесні 2024 року. Тепер чоловіки, які мали такий статус, повинні пройти повторну ВЛК для встановлення нової категорії придатності. На це військовозобов'язані громадяни мають час до 5 червня 2025 року.

Раніше "Телеграф" писав, чи забронюють "обмежено придатного" чоловіка, якщо він не пройшов ВЛК. Все залежить від того, що висвітиться в "Резерв+".