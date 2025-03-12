США змінюють перемовника по війни в Україні? ШІ назвав чотирьох кандидатів на заміну

На основі доступної інформації та поточному контексті ШІ зміг виділити ключові фігури

У ЗМІ промайнула інформація, що спецпосланця американського президента Дональда Трампа Кіта Келлога, ймовірно, усунули від переговорів щодо врегулювання війни між Росією та Україною. Хоча Білий дім це не підтвердив офіційно, а представник національної безпеки Джеймс Х’юїтт заявив, що Келлог залишається частиною команди.

"Телеграф" вирішив поцікавитися у штучного інтелекту, хто міг би зайняти місце Келлога та чому. Усього він видав у відповідь чотири варіанти і виділив їх один, який є на думку ШІ найбільш вірогідним кандидатом.

Точної відповіді на це питання, зрозуміло, немає. Однак на основі доступної інформації та поточному контексті ШІ зміг виділити ключові фігури.

Стів Віткофф

Спеціального посланця Близького Сходу активно залучено до переговорного процесу вже і незабаром у нього запланована зустріч з російським президентом Володимиром Путіним у Москві.

Такі джерела, як The New York Times та Bloomberg, пишуть, що Трамп доручив йому розширити сферу діяльності, включаючи питання України.

Його активність і довіра з боку Дональда Трампа роблять його одним із найімовірніших кандидатів.

Стів Уіткофф. Фото: Evelyn Hockstein/Reuters

Майк Волтц

Уолтц є радником президента США з національної безпеки. Він брав участь у переговорах у Джидді, висловлював намір продовжувати діалог із російською стороною.

Його досвід у питаннях безпеки та позиція в адміністрації можуть зробити його однією з ключових фігур у "врегулюванні конфлікту", особливо якщо американський президент вирішить передати більше повноважень своєму ближньому колу.

Майк Волтц. Фото: відкриті джерела

Марко Рубіо

Він має значну політичну вагу і досвід у міжнародних справах, що може зробити його відповідним кандидатом для цієї ролі, якщо Келлог все ж таки остаточно відійде на другий план.

Марко Рубіо. Фото: Facebook

Джон Реткліфф

Директор ЦРУ, згаданий Трампом у списку перемовників, може взяти на себе частину функцій, особливо якщо акцент зміститься на розвідувальні та закулісні аспекти врегулювання. Проте його роль, найімовірніше, буде менш публічною.

Джон Реткліфф. Фото: відкриті джерела

Думка ШІ

Grok вважає, що найбільш вірогідним кандидатом, який міг би замінити Келлога, є Стів Віткофф. Він пояснює свою відповідь фактом його недавньої активності та успіхів у встановленні контактів з Росією.

Зазначається, що президент США, судячи з його стилю управління, любить доручати ключові завдання людям, які вже довели свою ефективність. І, виглядає, саме Віткофф зараз перебуває у фаворі.

При цьому ШІ вказує, що остаточний результат залежатиме від оцінки адміністрації переговорів у Джидді та подальших зустрічей із Москвою.

Крім того, зазначається, що відсутність Келлога на одному етапі необов’язково означає його повне вилучення з процесу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що про переговори з Росією сказав штучний інтелект Ілона Маска.