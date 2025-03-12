Емігрантам повістки не надсилають? Юрист розвіяв популярний міф

Якщо нема документів на відстрочку, громадянин вважається таким, що підлягає мобілізації

Від початку повномасштабного російського вторгнення з України виїхало 650 тисяч чоловіків призовного віку, і далеко не всі з них мають право на відстрочку від мобілізації за станом здоров’я чи сімейними обставинами. Тож терцентри комплектування (ТЦК) і соцпідтримки можуть направляти таким громадянам повістки за місцем реєстрації в Україні.

Про в коментарі "Телеграфу" розповів адвокат Приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини Роман Лихачов. Він пояснив: якщо у ваших військово-облікових даних вказана українська адреса, відправлена туди повістка набуває юридичної сили.

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Надіслана поштою друкована повістка вважається офіційно врученою незалежно від того, чи ви проживаєте за цією адресою насправді та чи брали повістку до рук.

Переважно це стосується людей, які перебувають у резерві.

— Наприклад, якщо ТЦК бачить, що у них є громадянин, скажімо, Дмитро Іванов, який не має документів на відстрочку, то він вважається таким, що підлягає мобілізації. У таких випадках досить часто надсилають повістки за вказаними адресами, — пояснює в коментарі "Телеграфу" юрист.

Відтак, якщо військовозобов'язаний емігрант не повертається добровільно, до нього можуть бути застосовані адміністративні або кримінальні санкції за порушення правил мобілізації, каже Роман Лихачов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" пояснював, скільки разів можна ігнорувати повістку.