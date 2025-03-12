Супутникові фото будуть? Maxar відновлює доступ українцям до облікових записів

Компанія надає доступ до комерційних супутникових зображень.

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновлює акаунти українських користувачів GEGD, які раніше були призупинені. Їхнє відключення могло бути пов’язане із забороною уряду США на передачу розвідувальних даних.

Вже кілька користувачів сервісу підтвердили цю інформацію. Про це 12 березня пише "Мілітарний".

Йдеться про програму Global Enhanced GEOINT Delivery (скоро GEGD) від уряду США, яка надає доступ до комерційних супутникових зображень, призначених та зібраних урядом Штатів.

Після того, як США зупинили постачання Україні військової допомоги та передачу розвідданих, компанія Maxar Technologies відключила Україні доступ до своїх супутникових знімків.

Важливо додати, що Maxar є одним із головних постачальників комерційних супутникових знімків для українських користувачів про пересування російських військ. Ці зображення значно допомагають українським військовим.

11 березня 2025 року за результатами переговорів між делегаціями з України та Сполучених Штатів України скасували паузу у наданні розвіданих та військової допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп зробив важливу заяву про розвіддані для України.