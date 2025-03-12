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Американська зброя знову рушила в Україну, - міноборони Польщі

Автор
Олена Руденко
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Автор
Військова допомога США Україні
Військова допомога США Україні. Фото armyinform.com.ua

Вашингтон виконує домовленості

Військова допомога США Україні відновлена. 12 березня зброя знов транспортується з логістичного хабу на летовищі Ряшів-Ясьонка (Польща) після зустрічі між командами Вашингтона та Києва у Саудівській Аравії.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський у соцмережі Х. Він опублікував це повідомлення 12 березня після полудня.

"Знову почалися транспортування американської зброї з POLLOG HAB в Ясьонці в Україну", — написав він.

Голова Національної розвідки США Тулсі Габбард повідомила, що пауза в обміні розвідувальними даними між Україною та США також завершена. Це — розпорядження президента США Дональда Трампа.

"Завдяки лідерству президента США (Дональда Трампа, — ред.), ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні. За вказівкою президента, пауза в обміні розвідданими з Україною закінчилася", — написала вона у Х.

Що відомо про відновлення військової допомоги США

Під час переговорів України та США у Саудівській Аравії 11 березня сторони домовилися про відновлення американської допомоги нашій державі. Також має відновитися обмін розвідданими. Того ж вечора заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що вже є підтвердження відновлення допомоги.

Нагадаємо, військову допомогу та надання розвідданих США зупинили на початку березня. Це сталося після сварки президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі.

Як повідомляв "Телеграф", українська та американська сторони не обговорювали відставку президента України Володимира Зеленського під час переговорів у Саудівській Аравії 11 березня. Попри неодноразові заяви американців про те, що Зеленський їх "не влаштовує" та "повинен піти", у Джидді цю тему взагалі не підіймали.

Теги:
#Україна #США #Польща #Зброя #Військова допомога