Навчальний рік, зростання цін, кешбек: що зміниться для українців з 1 вересня

Початок навчального року пройде без урочистостей

В Україні 1 вересня відзначають День знань. Проте новий навчальний рік стартує 2 вересня та триватиме до 30 червня 2025 року.

Навчальний рік традиційно починається з лінійок на шкільних подвір'ях. Проте цього року багато навчальних закладів відмовилися від проведення урочистостей.

Школи самостійно визначають структуру навчального року. Це стосується тривалості навчального тижня та дня, а також організації освітнього процесу.

Так, канікули у школах тривають щонайменше 30 днів упродовж навчального року. Заклади освіти можуть встановлювати початок і завершення канікул, але орієнтовні терміни наступні:

осінні канікули: 28 жовтня — 3 листопада 2024,

зимові канікули: 30 грудня 2024 — 10 січня 2025,

весняні канікули: 24 березня — 30 березня 2025,

літні канікули: 30 травня — 31 серпня 2025.

Національний кешбек

Також з 2 вересня в Україні запрацює програма Національний кешбек. Вона передбачає надання компенсації покупцям товарів українського виробництва. Ці кошти потім можна буде витратити на інші покупки чи донати.

Українці зможуть отримати компенсацію в сумі 10% від вартості куплених ними українських товарів. Щоб отримувати кешбек, потрібно відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в своєму банку або в додатку, дати згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток, в мобільному застосунку "Дія" обрати послугу Національний кешбек.

Ціни на бензин

Найнеприємнішою новиною, яка зачепить усіх, стане зростання акцизів на автомобільне пальне з 1 вересня. Ще у липні Верховна Рада у другому читанні ухвалила законопроєкт про їхнє підвищення.

За прогнозами експертів, внаслідок підвищення акцизу бензин подорожчає на 1,5 грн, дизель – на 2 грн, а автогаз – на 5 грн за літр. Причому перший етап зростання цін відбудеться вже 3-5 вересня, а через два тижні наступний.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував запуск платформи "Зроблено в Україні" в лютому поточного року. Платформа стане майданчиком постійного прямого діалогу держави та підприємців, тобто бізнесу. Вона також має включати програму українського кешбеку "Купуй українське".

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на програму хочуть виділити три млрд грн у 2024 році. У 2025-му році 6 мільярдів.