Що буде зі штрафами та повістками у вересні: адвокати зробили невтішні прогнози

Повістки вручатимуть навіть тим, хто не уточнив свої дані

Кількість штрафів військовозобов'язаним, які ухиляються від мобілізації, може зрости з першого вересня. Те ж саме стосується і частости вручення повісток.

Про це розповіли адвокати Роман Сімутін та Катерина Аніщенко, пише ТСН.ua. Зазначається, що незабаром за ухвалою Міноборони державні електроні реєстри зможуть обмінюватись даними з реєстром "Оберіг".

Це дасть можливість територіальним центрам комплектування (ТЦК) відстежувати осіб, які не внесені у вище вказаний реєстр. Своєю чергою, це може спричинити хвилю певних адміністративних покарань, зокрема, штрафів.

Чи буде більше штрафів з вересня

За словами Романа Сімутіна, якщо людина є у реєстрі, то накладати на неї штраф не законно, але нещодавнє рішення суду внесло в це зміни.

"Суд скасував постанову про стягнення штрафу та зазначив, що до протоколу повинні були долучені дані про відсутність інформації про дану особу в державних реєстрах. І тільки після цього можна накладати штраф", — пояснює адвокат.

Водночас Катерина Аніщенко додає, що кількість штрафів та заборон керувати транспортом може зрости.

"Штрафів (за порушення мобілізаційного законодавства – Ред.) може бути більше, оскільки розширено коло осіб, які будуть під "наглядом" ТЦК", — каже вона.

Чи буде більше повісток з вересня

Сімутін вважає, що може бути кілька хвиль надсилання повісток. Їх можуть вручати навіть тим, хто не уточнив своїх даних, але при цьому перебуває на військовому обліку.

"Йдеться про тих, чиї паперові справи є в ТЦК, але цих людей немає в реєстрі "Оберіг". Повістки в такому випадку можуть виписувати на прізвища в алфавітному порядку", — каже адвокат.

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