Фігурантів у справі Шуфрича побільшало: СБУ викрила помічника депутата, що він зробив

Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами з конфіскацією майна

Понад пів мільйона російських рублів усього за три місяці. Колишній помічник одіозного нардепа Шуфрича допомагав російським окупантам, фінансуючи Росгвардію. Нині зловмисника викрито.

Про це повідомляє Служба безпеки України у своєму Telegram. Зазначається, що експомічника вже затримано.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного фігуранта у справі народного депутата Нестора Шуфрича, якого підозрюють у фінансуванні Росгвардії у тимчасово захопленому Криму. За матеріалами справи, цей зловмисник відповідав за юридичні аспекти оборудки. Зокрема, він займався укладанням договору із структурами Росгвардії на охорону підконтрольної нардепу елітної нерухомості в Криму", — йдеться в повідомленні.

Усього за 3 місяці на рахунки окупантів було переведено понад пів мільйона російських рублів. Призначення платежів – надання "послуг воєнізованої охорони" об’єктів народного депутата на території півострова, звітують у відомстві.

"За результатами проведених заходів слідчі та оперативники СБУ затримали бізнес-партнера Шуфрича та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)", — пише СБУ.

Нині триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Прізвище фігуранта справи не розголошується. Зловмиснику загрожує до 8 років за ґратами з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на початку лютого 2024 року нардеп Шуфрич уже отримав відповідну підозру. За даними слідства, нардеп налагодив схему фінансування російських окупаційних угруповань у тимчасово захопленому Криму.