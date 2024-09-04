Через удар по Львову є проблеми на залізниці: які потяги затримуються
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Із мінімальними затримками відправляються сім поїздів
На Львівщині після ворожої атаки, що сталася вночі, фіксуються знеструмлення. Через це затримується низка потягів.
Про це йдеться в Telegram-каналі перевізника. Для подальшого руху поїздів "Укрзалізниця" вивела резервні тепловози.
"Маємо декілька тимчасових знеструмлень, зокрема На Львівщині", – зазначається у повідомленні.
Отже, із незначною затримкою рухаються такі поїзди:
- № 59 Київ-Чоп,
- № 91 Київ-Львів,
- № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
- № 11 Одеса-Львів,
- № 149 Полтава-Чернівці,
- № 746 Львів-Київ,
- № 368 Ужгород-Ковель
"Продовжуємо рух в усіх регіонах", – додали в компанії.
Раніше "Телеграф" повідомив, що минулої ночі армія РФ обстріляла Львів. У місті палали житлові будинки в районі головного міського вокзалу. Схоже, ворог намагався влучити саме у нього. Є пошкодження в інших частинах міста. Шість будинків відселяють. Станом на ранок кількість постраждалих, що перебувають у лікарнях, зросла до 45 людей. Мер Львова Андрій Садовий повідомив про сімох загиблих. Троє з них — діти.