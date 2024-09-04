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Через удар по Львову є проблеми на залізниці: які потяги затримуються

Автор
Інна Дьоміна
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Автор
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Залізниця Львівщіни знеструмлена через обстріл Новина оновлена 04 вересня 2024, 10:01
Залізниця Львівщіни знеструмлена через обстріл. Фото Колаж "Телеграфу"

Із мінімальними затримками відправляються сім поїздів

На Львівщині після ворожої атаки, що сталася вночі, фіксуються знеструмлення. Через це затримується низка потягів.

Про це йдеться в Telegram-каналі перевізника. Для подальшого руху поїздів "Укрзалізниця" вивела резервні тепловози.

"Маємо декілька тимчасових знеструмлень, зокрема На Львівщині", – зазначається у повідомленні.

Отже, із незначною затримкою рухаються такі поїзди:

  • № 59 Київ-Чоп,
  • № 91 Київ-Львів,
  • № 25/135 Одеса-Ясіня, Чернівці,
  • № 11 Одеса-Львів,
  • № 149 Полтава-Чернівці,
  • № 746 Львів-Київ,
  • № 368 Ужгород-Ковель

"Продовжуємо рух в усіх регіонах", – додали в компанії.

Раніше "Телеграф" повідомив, що минулої ночі армія РФ обстріляла Львів. У місті палали житлові будинки в районі головного міського вокзалу. Схоже, ворог намагався влучити саме у нього. Є пошкодження в інших частинах міста. Шість будинків відселяють. Станом на ранок кількість постраждалих, що перебувають у лікарнях, зросла до 45 людей. Мер Львова Андрій Садовий повідомив про сімох загиблих. Троє з них — діти.

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#Укрзалізниця #Затримка #Поїзд