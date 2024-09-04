Укр

Из-за удара по Львову есть проблемы на железной дороге: какие поезда задерживаются

Автор
Инна Дёмина
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Железная дорога Львовщины обесточена из-за обстрела Новость обновлена 04 сентября 2024, 10:01
Железная дорога Львовщины обесточена из-за обстрела. Фото Коллаж "Телеграфа"

С минимальными задержками отправляются семь поездов

На Львовщине после произошедшей ночью вражеской атаки фиксируются обесточивание. Поэтому задерживается ряд поездов.

Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика. Для дальнейшего движения поездов "Укрзализныця" вывела резервные тепловозы.

"Имеем несколько временных обесточений, в частности, во Львовской области", – отмечается в сообщении.

Итак, с незначительной задержкой двигаются следующие поезда :

  • №59 Киев-Чоп,
  • № 91 Киев-Львов,
  • № 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы,
  • № 11 Одесса-Львов,
  • № 149 Полтава-Черновцы,
  • № 746 Львов-Киев,
  • №368 Ужгород-Ковель

"Продолжаем движение по всем регионам", — добавили в компании.

Ранее "Телеграф" сообщил, что минувшей ночью армия РФ обстреляла Львов. В городе горели жилые дома в районе главного городского вокзала. Похоже, враг пытался попасть именно в него. Есть повреждения в других частях города. Шесть домов отселяют. По состоянию на утро количество пострадавших, находящихся в больницах, возросло до 45 человек. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о семи погибших. Трое из них – дети.

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#Укрзалізниця #Задержка #Поїзд