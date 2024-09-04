Из-за удара по Львову есть проблемы на железной дороге: какие поезда задерживаются

С минимальными задержками отправляются семь поездов

На Львовщине после произошедшей ночью вражеской атаки фиксируются обесточивание. Поэтому задерживается ряд поездов.

Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика. Для дальнейшего движения поездов "Укрзализныця" вывела резервные тепловозы.

"Имеем несколько временных обесточений, в частности, во Львовской области", – отмечается в сообщении.

Итак, с незначительной задержкой двигаются следующие поезда :

№59 Киев-Чоп,

№ 91 Киев-Львов,

№ 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы,

№ 11 Одесса-Львов,

№ 149 Полтава-Черновцы,

№ 746 Львов-Киев,

№368 Ужгород-Ковель

"Продолжаем движение по всем регионам", — добавили в компании.

Ранее "Телеграф" сообщил, что минувшей ночью армия РФ обстреляла Львов. В городе горели жилые дома в районе главного городского вокзала. Похоже, враг пытался попасть именно в него. Есть повреждения в других частях города. Шесть домов отселяют. По состоянию на утро количество пострадавших, находящихся в больницах, возросло до 45 человек. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о семи погибших. Трое из них – дети.