Из-за удара по Львову есть проблемы на железной дороге: какие поезда задерживаются
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С минимальными задержками отправляются семь поездов
На Львовщине после произошедшей ночью вражеской атаки фиксируются обесточивание. Поэтому задерживается ряд поездов.
Об этом говорится в Telegram-канале перевозчика. Для дальнейшего движения поездов "Укрзализныця" вывела резервные тепловозы.
"Имеем несколько временных обесточений, в частности, во Львовской области", – отмечается в сообщении.
Итак, с незначительной задержкой двигаются следующие поезда :
- №59 Киев-Чоп,
- № 91 Киев-Львов,
- № 25/135 Одесса-Ясиня, Черновцы,
- № 11 Одесса-Львов,
- № 149 Полтава-Черновцы,
- № 746 Львов-Киев,
- №368 Ужгород-Ковель
"Продолжаем движение по всем регионам", — добавили в компании.
Ранее "Телеграф" сообщил, что минувшей ночью армия РФ обстреляла Львов. В городе горели жилые дома в районе главного городского вокзала. Похоже, враг пытался попасть именно в него. Есть повреждения в других частях города. Шесть домов отселяют. По состоянию на утро количество пострадавших, находящихся в больницах, возросло до 45 человек. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил о семи погибших. Трое из них – дети.