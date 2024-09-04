Що загрожує чоловіку, який відмовляється показувати документи співробітникам ТЦК

На особу можуть скласти протокол, однак є нюанс

Згідно з чинним законодавством, всі військовозобов'язані повинні мати при собі військово-обліковий документ, який підтверджує їхній статус у військовому обліку. Цей документ містить інформацію про відстрочку або бронювання від мобілізації, військову спеціальність, а також результати проходження військово-лікарської комісії.

Всі чоловіки віком від 25 до 60 років зобов’язані пред’являти свій військовий квиток у будь-якому вигляді (у паперовому або електронному) на вимогу працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Адвокат Володимир Крекотень на своїй сторінці у соціальній мережі розповів, що буде, якщо чоловік не має документів чи не хоче їх пред'явити.

Він наголосив, що хоча військовозобов'язані повинні мати при собі ВОД, відмова пред'явити його не завжди тягне за собою адміністративної відповідальності.

Зазначимо, що для тих, хто порушує правила військового обліку, передбачені штрафи:

17 000 грн – за перше правопорушення;

25 500 грн – за повторне правопорушення.

Однак, як пояснив адвокат, на основі судового рішення у справі №153/1044/24, військовозобов'язаний не може бути покараний за відмову показати свої документи. Наприклад, чоловіка, який не пред’явив військово-обліковий документ на вимогу посадової особи Державної прикордонної служби України, було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Проте він оскаржив постанову начальника ТЦК до суду, а орган правосуддя скасував її.

Адвокат зазначив, що суд скасував постанову, оскільки ТЦК могли отримати інформацію про чоловіка з реєстру "Оберіг". Це підтвердило відсутність підстав для накладення адміністративної відповідальності через примітку до статті 210-1 КУпАП, яка дає право звільнити від відповідальності, якщо інформація про особу є у відповідному реєстрі.

Раніше "Телеграф" писав, що загрожує чоловікам, які не оновили дані влітку або проігнорували повістку. За невиконання обов'язку передбачено не тільки штраф.