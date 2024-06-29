Можуть служити, але не всюди: що означають нові категорії придатності та непридатності військовозобовʼязаних

Статус "обмежено придатний" було скасовано

В Україні було скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобовʼязаних чоловіків. Медкомісія, після перевірки стану здоров’я людини, повинна буде зробити тільки два висновки: придатний або непридатний до військової служби.

Тож, тепер після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) чоловіки отримуватимуть певну категорію придатності. Про них детальніше розповів "Телеграф".

Відповідно до Наказу Міністерства оборони України № 402 Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України придатність ділитиметься на категорії А, Б, В, Г, Д, де:

А – придатний до військової служби;

Б – придатний до військової служби з незначними обмеженнями;

В – обмежено придатний до військової служби;

Г – тимчасово непридатний;

Д – повна непридатність.

Що означають категорії непридатності В, Г, Д

Категорія Б – тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування. Необхідно вказати заклад охорони здоров’я або установу та орієнтовний строк лікування.

Категорія В – обмежено придатний до військової служби у воєнний час. Призовник отримує звільнення від призову й зараховується в запас, але не звільняється від призову на військові збори. Як правило, люди із цією категорією можуть укомплектовувати частини другої черги.

Категорія Г – тимчасово непридатний. Надається призовнику за станом за станом здоров’я. Наприклад, після операційного хірургічного втручання, травм, у разі загострення хронічних хвороб, порушення функціональності опорно-рухового апарату, недостатнього фізичного розвитку. Цю ж категорію можуть отримувати студенти, які навчаються у ВНЗ, але на термін від 6 до 12 місяців. Після кількох відстрочок категорія Г автоматично змінюється на В.

Категорія Д – це абсолютна непридатність до військової служби. Видається, якщо в чоловіка було діагностовано захворювання з переліку хвороб.

Категорії придатності

Зауважимо, що є наступні категорії придатності військовозобовʼязаних :

повністю придатний;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони;

придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів);

придатний для виконання специфічних завдань.

Нагадаємо, що з 1 червня почався відлік 9 місяців, протягом яких військовозобов’язані українці, що мають статус "обмежено придатний", повинні пройти перекомісію. Їм будуть надсилати повістки, проте можна прийти у ТЦК й за власним бажанням.