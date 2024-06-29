Можуть служити, але не всюди: що означають нові категорії придатності та непридатності військовозобовʼязаних
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Статус "обмежено придатний" було скасовано
В Україні було скасовано статус "обмежено придатний" для військовозобовʼязаних чоловіків. Медкомісія, після перевірки стану здоров’я людини, повинна буде зробити тільки два висновки: придатний або непридатний до військової служби.
Тож, тепер після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) чоловіки отримуватимуть певну категорію придатності. Про них детальніше розповів "Телеграф".
Відповідно до Наказу Міністерства оборони України № 402 Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України придатність ділитиметься на категорії А, Б, В, Г, Д, де:
- А – придатний до військової служби;
- Б – придатний до військової служби з незначними обмеженнями;
- В – обмежено придатний до військової служби;
- Г – тимчасово непридатний;
- Д – повна непридатність.
Що означають категорії непридатності В, Г, Д
Категорія Б – тимчасово непридатний до військової служби, потребує лікування. Необхідно вказати заклад охорони здоров’я або установу та орієнтовний строк лікування.
Категорія В – обмежено придатний до військової служби у воєнний час. Призовник отримує звільнення від призову й зараховується в запас, але не звільняється від призову на військові збори. Як правило, люди із цією категорією можуть укомплектовувати частини другої черги.
Категорія Г – тимчасово непридатний. Надається призовнику за станом за станом здоров’я. Наприклад, після операційного хірургічного втручання, травм, у разі загострення хронічних хвороб, порушення функціональності опорно-рухового апарату, недостатнього фізичного розвитку. Цю ж категорію можуть отримувати студенти, які навчаються у ВНЗ, але на термін від 6 до 12 місяців. Після кількох відстрочок категорія Г автоматично змінюється на В.
Категорія Д – це абсолютна непридатність до військової служби. Видається, якщо в чоловіка було діагностовано захворювання з переліку хвороб.
Категорії придатності
Зауважимо, що є наступні категорії придатності військовозобовʼязаних :
- повністю придатний;
- придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони;
- придатний за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів);
- придатний для виконання специфічних завдань.
Нагадаємо, що з 1 червня почався відлік 9 місяців, протягом яких військовозобов’язані українці, що мають статус "обмежено придатний", повинні пройти перекомісію. Їм будуть надсилати повістки, проте можна прийти у ТЦК й за власним бажанням.