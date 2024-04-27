"Не можемо нікого змусити": у Польщі прокоментували повернення чоловіків в Україну

У Польщі тимчасово призупинено прийом нових заяв від чоловіків призовного віку

Після заяв про те, що українським біженцям у Польщі продовжать захист до 30 червня, посол України Василь Зварич повідомив, що офіційний Київ не звертався до країни з приводу повернення українських чоловіків призовного віку. За його словами, українцям необов’язково вертатися з Польщі, щоб стати на військовий облік.

Країна намагається розглянути дистанційний формат. Про це Василь Зварич говорив у інтерв’ю TVN 24.

"Ми не можемо нікого змусити. Для нас головне, щоб реалізація акту про мобілізацію була ефективною та прозорою, щоб усі знали, про що йдеться. Тому ми працюємо над тим, щоб роз’яснити нашим громадянам, про що йдеться", — сказав він.

За його словами, наразі Київ не звертався з проханням у транспортуванні громадян, у яких будуть протерміновані документи до польської сторони.

"Давайте зачекаємо. Думаю, все пройде нормально, без паніки", – сказав посол.

Зварич зауважив, що наразі тимчасово призупинено прийом нових заяв від чоловіків призовного віку, задля технічної підготовки. Він наголосив, що з 16 травня закон про мобілізацію набуде чинности, до того вже кожен знатиме, як оновити свої дані.

"Є ідея, що це можна було б зробити дистанційно", — підсумував політик.

Раніше "Телеграф" писав, що у Європі задумалися про майбутнє українських студентів через новий закон про мобілізацію.