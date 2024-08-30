Зберігає свої таємниці? Що відомо про прізвище Безугла

Це родове ім’я існує вже багато століть

Чимало українців знають нардепку від "Слуги народу" Мар’яну Безуглу. Проте здебільшого не завдяки її досягненням, а у зв’язку з низкою скандалів, у яких вона фігурувала.

"Телеграф" вирішив розповісти читачам, звідки походить прізвище Безугла і яку таємницю вона зберігає. Генеалогічний ресурс "Рідні" допоміг дізнатися, чому предки депутатки могли отримати це родове ім’я.

Прізвище "Безугла" та її чоловічий варіант "Безуглий" з’явилися в часи козацтва. Розшифровується воно дуже просто — "без" + "кут" (угол- російська, — ред.). Таке родове ім’я могли давати тим, хто не мав свого будинку і повинен був блукати світом у пошуках заробітку.

Спочатку це було просто прізвисько. Згодом воно стало прізвищем.

Сьогодні в Україні з прізвищем Безуглий налічується 2671 особа. За поширенням вона посідає 1608 місце. Найчастіше воно зустрічається у Наддніпрянщині.

Жіноча форма — Безугла — налічує 3223 носія. Найпопулярнішим ім’ям носія є Тетяна. Найчастіше воно зустрічається у Сіверській області. Куликівський район Чернігівщини є найгустішим центром.

Раніше "Телеграф" розповів читачам, яку таємницю зберігає прізвище Порошенка.