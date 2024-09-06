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Вы являетесь потомком казацких атаманов, если фамилия звучит так: проверьте свою

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Украинцы Новость обновлена 06 сентября 2024, 13:26
Украинцы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Если ваша фамилия такова, вы являетесь потомком атамана, кошевого и т.д.

Украинские фамилии – это настоящая сокровищница истории и культуры нашего народа. Они отражают не только профессии или внешние признаки наших предков, но и общественное устройство прошлых веков.

Особое место среди них занимают фамилии, связанные с казацкими временами. Эти родовые названия часто указывают на принадлежность к руководящей верхушке казачества.

Среди фамилий, указывающих на высокие казацкие чины, следует отметить:

  • Гетман и производные от него: Гетьманенко, Гетьманчук, Гетьманский, Гетьманцев.
  • Кошевой — указывает на руководителя Запорожской Сечи.
  • Полковченко, Полковниченко, Полковничук – потомки полковников.
  • Сотник, Сотниченко, Сотничук – руководители казацких сотен.
  • Осаула (также Осауленко, Осауленко, Асауленко) – помощники старшины.
  • Хорунжий (Хоружий, Хорунженко) — знамена казацкого войска.

Интересно, что некоторые фамилии указывают на разные роды войск:

  • Гармаш, Гармашенко – артиллеристы.
  • Пушкарь, Пушкаренко также связаны с артиллерией.
  • Компаниец, Компанийченко — указывают на принадлежность к наемным войскам.

Фамилия Козак и его варианты (Казачок, Козаченко, Козачук) является одной из самых распространенных в Украине. Она зафиксирован в 15 областях страны. Не менее популярна фамилия Запорожец, которая встречается в семи областях.

Эти фамилии – не просто слова. Они живые свидетельства славного прошлого Украины, и хранят память о временах, когда казачество было опорой украинской государственности.

Ранее "Телеграф" писал, откуда происходит известная фамилия Кличко и сколько украинцев его носят. Выяснилось, что о нем известно немного.

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