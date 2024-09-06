Вы являетесь потомком казацких атаманов, если фамилия звучит так: проверьте свою

Если ваша фамилия такова, вы являетесь потомком атамана, кошевого и т.д.

Украинские фамилии – это настоящая сокровищница истории и культуры нашего народа. Они отражают не только профессии или внешние признаки наших предков, но и общественное устройство прошлых веков.

Особое место среди них занимают фамилии, связанные с казацкими временами. Эти родовые названия часто указывают на принадлежность к руководящей верхушке казачества.

Среди фамилий, указывающих на высокие казацкие чины, следует отметить:

Гетман и производные от него: Гетьманенко, Гетьманчук, Гетьманский, Гетьманцев.

Кошевой — указывает на руководителя Запорожской Сечи.

Полковченко, Полковниченко, Полковничук – потомки полковников.

Сотник, Сотниченко, Сотничук – руководители казацких сотен.

Осаула (также Осауленко, Осауленко, Асауленко) – помощники старшины.

Хорунжий (Хоружий, Хорунженко) — знамена казацкого войска.

Интересно, что некоторые фамилии указывают на разные роды войск:

Гармаш, Гармашенко – артиллеристы.

Пушкарь, Пушкаренко также связаны с артиллерией.

Компаниец, Компанийченко — указывают на принадлежность к наемным войскам.

Фамилия Козак и его варианты (Казачок, Козаченко, Козачук) является одной из самых распространенных в Украине. Она зафиксирован в 15 областях страны. Не менее популярна фамилия Запорожец, которая встречается в семи областях.

Эти фамилии – не просто слова. Они живые свидетельства славного прошлого Украины, и хранят память о временах, когда казачество было опорой украинской государственности.

Ранее "Телеграф" писал, откуда происходит известная фамилия Кличко и сколько украинцев его носят. Выяснилось, что о нем известно немного.