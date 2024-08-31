Будь-яке навчання під силу: які прізвища давали розумним українцям, перевірте своє

У них була не тільки гарна пам'ять

Українські прізвища мають різноманітне походження, яке може вказувати не тільки на рід діяльності чи професію предка, а й на певні особливості. Так, розумним людям та науковцям давали відповідні родові імена.

Про це розповідає у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" мовознавець Юліан Редько. За його словами, людей, які в народі відзначились своїм розумом та кмітливістю можна було впізнати по прізвищу.

Українців, які мали добру пам'ять, вміло логічно мислили та швидко схоплювали інформацію цінували. Такі люди часто вчителювали або ставали науковцями.

Редько зазначає, що до таких родових імен можна віднести наступні:

Мудрий;

Мудрик;

Мудрак;

Мудрець;

Змислий;

Мудрейовський;

Мудрецький;

Розумнюк;

Голова;

Головач.

До того ж людей, які опанували письмо та заробляли собі цією справою на життя називали Писемний. А дуже розумних українців, які своїми науковими роботами вирізнялись, величали Семирозумними.

Нагадаємо, що заробітчанам в давнину також давали відповідні родові імена. Так, людей, які не знали ремесла та не мали землі називали Фурман, Возій тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав про українські прізвища, яким сотні та тисячі років. Серед них Махно, Маслюк тощо.