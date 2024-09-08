Горячая кровь и сильный характер: какие фамилии давали лидерам в Украине, проверьте свою

Эти люди также могли быть и "душой" компании

Большинство украинских фамилий имеют разное происхождение, указывающее на род деятельности или определенные черты характера предков. Не исключением стали и родовые имена, принадлежавшие лидерам компаний и весельчакам.

Как отмечает Юрий Редько в своем труде "Современные украинские фамилии", выдающимся лицам в древности давали соответствующие родовые имена. Они указывали не только на лидерские способности, но и силу духа и характера.

Лидеры могли отстоять свое мнение конструктивно, и к ним прислушивался народ. При этом они не всегда были душой компании, но могли вести за собой общество и строить его лучшее будущее.

В своей работе языковед отмечает, что большинство таких фамилий принадлежат выдающимся историческим личностям, но это не только князья. К таким родовым именам относятся:

Вишневецький;

Виговський;

Заславський;

Корецький;

Косаківський;

Лукомський;

Любомирський;

Нимерович;

Ружинський;

Чорторийський;

Чернецький;

Хоткевич.

Какие фамилии давали тем, кого называли "душой" компании:

Веселий;

Потішний;

Смішко;

Сміянець;

Танцюра;

Гуляка;

Скочко.

Напомним, что людям с казацкого рода и атаманам давили соответствующие родовые имена. Некоторые из них популярны до сих пор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие родовые имена давали коренным украинцам.