Горячая кровь и сильный характер: какие фамилии давали лидерам в Украине, проверьте свою
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Эти люди также могли быть и "душой" компании
Большинство украинских фамилий имеют разное происхождение, указывающее на род деятельности или определенные черты характера предков. Не исключением стали и родовые имена, принадлежавшие лидерам компаний и весельчакам.
Как отмечает Юрий Редько в своем труде "Современные украинские фамилии", выдающимся лицам в древности давали соответствующие родовые имена. Они указывали не только на лидерские способности, но и силу духа и характера.
Лидеры могли отстоять свое мнение конструктивно, и к ним прислушивался народ. При этом они не всегда были душой компании, но могли вести за собой общество и строить его лучшее будущее.
В своей работе языковед отмечает, что большинство таких фамилий принадлежат выдающимся историческим личностям, но это не только князья. К таким родовым именам относятся:
- Вишневецький;
- Виговський;
- Заславський;
- Корецький;
- Косаківський;
- Лукомський;
- Любомирський;
- Нимерович;
- Ружинський;
- Чорторийський;
- Чернецький;
- Хоткевич.
Какие фамилии давали тем, кого называли "душой" компании:
- Веселий;
- Потішний;
- Смішко;
- Сміянець;
- Танцюра;
- Гуляка;
- Скочко.
Напомним, что людям с казацкого рода и атаманам давили соответствующие родовые имена. Некоторые из них популярны до сих пор.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие родовые имена давали коренным украинцам.