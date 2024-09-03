"Ви Зеленський?": київські школярі "принизили" Кличка (відео)

Діти не впізнали мера Києва

У понеділок, 2 вересня, Віталій Кличко відвідав ліцей №34 та привітав першокласників із початком навчального року. Діти не впізнали столичного градоначальника та переплутали його із Зеленським.

Кличко ж назвав себе "директором міста" та поспішив піти з класу. Відповідне відео було опубліковано у соцмережі.

Віталій Кличко приїхав до київського ліцею №34 та привітав учнів із початком навчального року. Зайшовши в один із класів, він поцікавився у дітей, чи знають вони його і почув несподівану відповідь: "Ви — Зеленський?!"

Школярі зізналися, що не знають Кличка та припустили, що він є Президентом України Володимиром Зеленським.

Під час розмови була присутня директор ліцею, яка виглядала збентеженою.

Кличко ж у свою чергу назвав себе "директором міста" та поспішив покинути клас.

У соцмережі бурхливо відреагували на цю ситуацію і зауважили, що таким чином діти вирішили "потролити" мера і взагалі вони не зобов’язані знати всіх політичних діячів України:

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки у школах Києва є готових укриттів та публікував ексклюзивний документ. У Департаменті освіти та науки КМДА, станом на другу декаду серпня-2024, кількість підготовлених укриттів у міських навчальних закладах наближалася до 100%. Але все ще є заклади, де немає бомбосховища на випадок нових тривог та атак росіян.