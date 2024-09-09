У кого під час воєнного стану можуть забрати авто: є певні умови

Мобілізувати можуть не тільки людей

В умовах воєнного стану в Україні дозволено вилучати транспортні засоби у громадян для потреб Сил оборони. Однак мобілізовані авто не підлягають відчуженню або передачі в оренду.

Про те, у кого можуть забрати авто, хто цим займається і як можна отримати компенсацію, детально розповідає borg.expert.

У кого можуть забрати авто на ЗСУ

Вилучення транспортних засобів може торкнутися різних власників, зокрема:

центральних та місцевих органів виконавчої влади;

інших держорганах;

органах місцевого самоврядування;

підприємств, установ та організацій;

громадян, власників транспортних засобів.

Хто залучає транспорт під час мобілізації

Вилучення транспорту для Збройних сил України та інших військових підрозділів здійснюється:

територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

центральними управліннями чи регіональними органами Служби безпеки України (СБУ);

відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Обмеження на використання вилученого транспорту

Вилучений транспорт має деякі обмеження щодо його використання:

заборонено відправляти транспортні засоби за межі України та в інші області, за винятком випадків, коли транспорт переміщується до іншого регіону на строк не більше одного місяця і після повідомлення ТЦК про його місце перебування;

заборонено передавати транспорт у власність іншим юридичним особам або громадянам;

заборонено надавати транспорт в оренду або використовувати його як предмет застави для виконання зобов'язань за кредитними договорами.

Як отримати компенсацію за шкоду транспорту

Громадяни України мають право на компенсацію за шкоду, завдану транспорту під час його залучення для потреб ЗСУ. Після завершення мобілізації та повернення транспортного засобу власнику потрібно звернутися до ТЦК за місцем його залучення з відповідною заявою.

До заяви потрібно додати:

акт приймання — передачі транспорту;

акт про повернення транспорту під час демобілізації;

висновок експерта або звіт про оцінку майна.

Зазначимо, ТЦК розглядає заяву протягом десяти робочих днів з моменту її подання. За результатами розгляду оформлюється висновок про здійснення виплати для компенсації шкоди, завданої транспорту внаслідок його залучення під час мобілізації.

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