У кого во время военного положения могут забрать авто: есть определенные условия

Мобилизовать могут не только людей

В условиях военного положения в Украине разрешено изымать транспортные средства у граждан для нужд сил обороны. Однако мобилизованные автомобили не подлежат отчуждению или передаче в аренду.

О том, у кого могут забрать автомобили, кто этим занимается и как можно получить компенсацию, подробно рассказывает borg.expert.

У кого могут забрать авто на ВСУ

Изъятие транспортных средств может затронуть разных владельцев, в частности:

центральных и местных правоохранительных органов исполнительной власти;

других госорганах;

органах местного самоуправления;

предприятий, учреждений и организаций;

граждан, владельцев транспортных средств.

Кто привлекает транспорт во время мобилизации

Изъятие транспорта для Вооруженных сил Украины и других воинских подразделений осуществляется:

территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

центральными управлениями или региональными органами СБУ;

соответствующими подразделениями разведывательных органов Украины из решений местных государственных администраций, оформляемых соответствующими распоряжениями.

Ограничения использования изъятого транспорта

Удаленный транспорт имеет некоторые ограничения по его использованию:

запрещено отправлять транспортные средства за пределы Украины и в другие области, за исключением случаев, когда транспорт перемещается в другой регион сроком не более одного месяца и после уведомления ТЦК о его местонахождении;

запрещено передавать транспорт в собственность другим юридическим лицам или гражданам;

запрещено предоставлять транспорт в аренду или использовать его как предмет залога для выполнения обязательств по кредитным договорам.

Как получить компенсацию за ущерб транспорту

Граждане Украины имеют право на компенсацию за ущерб, причиненный транспорту во время его привлечения для нужд ВСУ. После завершения мобилизации и возврата транспортного средства владельцу следует обратиться в ТЦК по месту его привлечения с соответствующим заявлением.

К заявлению нужно добавить:

акт приема — передачи транспорта;

акт о возвращении транспорта во время демобилизации;

заключение эксперта или отчет об оценке имущества.

Отметим, ТЦК рассматривает заявление в течение десяти рабочих дней с момента его подачи. По результатам рассмотрения оформляется вывод о выплате для компенсации ущерба, причиненного транспорта вследствие его привлечения во время мобилизации.

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