Чи можуть продати авто ухилянта, який не сплатив штрафу: проста відповідь

Ухилянт може позбутись не лише посвідчення водія

Міністерство внутрішніх справ запровадило суттєві зміни у процедурі перереєстрації транспортних засобів. Ці нововведення особливо стосуються тих, хто має заборгованості або перебуває у розшуку.

Насамперед — осіб, які ухиляються від мобілізації. Вони не лише не зможуть продати власне авто, але й можуть позбутись його. Про це пише "Судово-юридична газета".

Віднині власники, які мають борги за штрафами територіальних центрів комплектування або перебувають у розшуку, не зможуть провести цю процедуру. Це стосується як продажу, так і придбання транспортних засобів. Тепер застосунок "Дія" дозволяє миттєво перевірити наявність перешкод для перереєстрації авто.

Головний сервісний центр МВС оприлюднив перелік підстав для відмови у перереєстрації через "Дію". Серед них:

розшук авто міжнародними органами;

рошук транспортного засобу чи номерного знаку українською поліцією;

розшук учасника угоди;

відсутність необхідних документів;

наявність невиконаних судових рішень щодо продавця чи покупця;

заборона на відчуження майна"

використання авто як доказу у кримінальному провадженні.

Якщо причину відмови усунуто, власник має право повторно подати заяву на перереєстрацію. Це можливо зробити як онлайн, так і особисто у сервісному центрі МВС.

Варто пам'ятати, що онлайн-перереєстрація через "Дію" доступна фізичним особам лише один раз на рік. Ця послуга охоплює легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди.

Окрім перевірки можливості перереєстрації, "Дія" тепер показує інформацію про відкриті виконавчі провадження за порушення правил військового обліку. Користувачі зможуть бачити не конкретний штраф, а дані про відкрите провадження.

Ігнорування штрафів за порушення правил військового обліку може призвести до блокування банківських рахунків, примусове стягнення коштів та навіть арешт майна для подальшого продажу. Зокрема, і автомобілів, зареєстрованих на ухилянта.

Раніше "Телеграф" писав також, що українці за 2 дні спустошили всі автосалони. Причина — новий законопроєкт, який подав Уряд до Верховної Ради.