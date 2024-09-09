Деякі чоловіки не зможуть працевлаштуватись на певні посади: як вплине мобілізація

Відсоток надання реальних строків покарання судом збільшились

Чоловіки в Україні, які ховаються від мобілізації, вважаються ухилянтами. Вони можуть отримати штраф за неявку до ТЦК або навіть бути засудженими до реальних строків відбування покарання.

Якщо українець отримає три роки позбавлення волі за рішенням суду, то це може вплинути на його майбутнє. Про це сказав адвокат Роман Сімутін у коментарі для ТСН.ua.

За його словами, ухилянти, що мають судимість, не зможуть в дальшому працевлаштуватись на державну службу.

"Як показує аналіз ситуації, якщо раніше суди давали у 10%-15% реальні строки покарання, то зараз 50%-60%. Тобто в рази збільшилась частка людей, які отримують реальні терміни покарання", — пояснює він.

Водночас колишній голова Державної пенітенціарної служби, адвокат Сергій Старенький пояснює, що особи, які мають реальні терміни, відбувають покарання в установах загального режиму.

"Раніше це називалось загальним режимом. Це звичайна колонія без посиленого нагляду. Щодо збільшення кількості винесення вироків з реальним терміном покарання: була позиція Верховного суду. В ній зазначається, що покарання умовним терміном не відповідає меті покарання. На думку суду, інші люди беруть приклад – ухилився від військової служби і фактично не поніс покарання. Тобто ухилився повторно від військової служби. Тому і збільшилась кількість вироків, де застосовуються реальні терміни", — каже колишній голова ДПтС.

Тим часом адвокати Катерина Аніщенко та Андрій Межирицький також кажуть, що судимість перекриває дорогу для роботи в правоохоронних органах та державній службі — ДБР, НАБУ тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що є випадки, коли чоловіку не потрібно з'являтися до ТЦК за повісткою.