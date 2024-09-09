Некоторые мужчины не смогут трудоустроиться на определенные должности: как повлияет мобилизация

Процент предоставления реальных сроков наказания судом увеличился

Мужчины в Украине, которые скрываются от мобилизации, считаются уклонистами. Они могут получить штраф за неявку в ТЦК или даже быть приговорены к реальным срокам отбывания наказания.

Если украинец получит три года лишения свободы по решению суда, это может повлиять на его будущее. Об этом сказал адвокат Роман Симутин в комментарии ТСН.ua.

По его словам, имеющие судимость уклонисты не смогут в дальнейшем трудоустроиться на государственную службу.

"Как показывает анализ ситуации, если раньше суды давали в 10%-15% реальные сроки наказания, то сейчас 50%-60%. То есть в разы увеличилась часть людей, получающих реальные сроки наказания", — объясняет он.

В то же время бывший глава Государственной пенитенциарной службы, адвокат Сергей Старенький объясняет, что лица, имеющие реальные сроки, отбывают наказание в учреждениях общего режима.

"Раньше это называлось общим режимом. Это обычная колония без усиленного надзора. Об увеличении количества вынесения приговоров с реальным сроком наказания: была позиция Верховного суда. В ней отмечается, что наказание условным сроком не соответствует цели наказания. По мнению суда, другие люди берут пример – уклонился от военной службы и фактически не понес наказания. То есть уклонился повторно от военной службы. Поэтому и увеличилась количество приговором, где применяются реальные сроки", — говорит бывший глава ГПтС.

Между тем, адвокаты Екатерина Анищенко и Андрей Межирицкий также говорят, что судимость перекрывает дорогу для работы в правоохранительных органах и государственной службе — ДБР, НАБУ и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что есть случаи, когда мужчине не нужно являться в ТЦК по повестке.