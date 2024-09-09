Вели оборону зі зруйнованої будівлі: розвідник розповів деталі про спецоперацію у Бахмуті (відео)

Попри постійні ризики він називає свою роботу "задоволенням"

Бійці Міжнародного легіону ГУР МО України — на передовій з початку повномасштабного вторгнення. Зараз у підрозділі — військові з чудовою професійною підготовкою, знанням англійської, готові виконувати найскладніші завдання.

Одним із таких є воїн з позивним "Док". В інтерв’ю телеканалу "Ми-Україна" він поділився деталями найскладніших спецоперацій у Бахмуті, Часовому Яру тощо.

Зокрема, Док розповів про свій шлях до Міжнародного легіону. Він був непростим, адже довелось пройти ретельний відбір на знання іноземних мов та професійну підготовку. Він наголосив, що розвідники повинні бути універсальними та вміти виконувати різноманітні завдання, а також постійно вдосконалювати свої навички.

Найскладніші операції та традиції у Міжнародному легіоні

Крім того, військовий розповів про найскладніші випробування, які йому довелось проходити. Зокрема, це бої в районі Бахмута та Часового Яру. Він описав складні ситуації, коли довелося тримати оборону в практично зруйнованих будівлях, протистояти потужному вогню ворога та знаходити шляхи виходу із небезпечних ситуацій. "Це був Бахмут, коли ми тримали оборону в одній будівлі. І я зрозумів, що будівель навколо — просто не існує, лише наша одна стоїть. І при цьому ми можемо рухатися тільки першим поверхом. Все настільки було знищено, що у нас не було гарних точок огляду", — каже Док.

І коли він підійшов до командира, щоб спитати, як вони будуть з такої поганої точки тримати оборону, командир сказав: "Я знаю, але це все, що у нас є". На щастя, бійці змогли під прикриттям диму відійти на завчасно обговорені запасні позиції. А загалом ворог часто переважав у 3-4 рази.

А взагалі атмосфера у Міжнародному легіоні — сімейна. Воїни відзначають свята, влаштовують спільні заходи, при цьому поважаючи культурні особливості кожного з побратимів. "Наприклад, якщо він уругваєць, то ми будемо теж відмічати його якісь свята, якщо він американець — День Незалежності (США, — Ред.) — це просто святе", — додав боєць.Це дозволяє підтримувати високий бойовий дух та згуртованість підрозділу.

Загалом Док називає свою службу в Міжнародному легіоні ГУР МО України "задоволенням". "У нас постійно вкладають дуже багато ресурсів. Це не тільки оснащення й озброєння, а й курси, тренування", ― насамкінець сказав розвідник.

Раніше "Телеграф" писав, де завдасть удару Український легіон. У росіян буде боліти голова.