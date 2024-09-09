Вели оборону из разрушенного здания: разведчик рассказал детали о спецоперации в Бахмуте (видео)

Несмотря на постоянные риски, он называет свою работу "удовольствием"

Бойцы Международного легиона ГУР МО Украины – на передовой с начала полномасштабного вторжения. Сейчас в подразделении — военные с отличной профессиональной подготовкой, знанием английского, готовы выполнять самые сложные задачи.

Одним из таких является воин с позывным "Док". В интервью телеканалу "Мы-Украина" он поделился деталями самых сложных спецопераций в Бахмуте, Временном Яре и т.д.

В частности, Док рассказал о своем пути в Международный легион. Он был непрост, ведь пришлось пройти тщательный отбор на знание иностранных языков и профессиональную подготовку. Он подчеркнул, что разведчики должны быть универсальными и уметь выполнять различные задачи, а также постоянно совершенствовать свои навыки.

Самые сложные операции и традиции в Международном легионе

Кроме того, военный рассказал о самых сложных испытаниях, которые ему пришлось проходить. В частности, это бои в районе Бахмута и Часового Яра. Он описал сложные ситуации, когда пришлось держать оборону в практически разрушенных зданиях, противостоять мощному огню врага и находить пути выхода из опасных ситуаций. "Это был Бахмут, когда мы держали оборону в одном здании. И я понял, что зданий вокруг — просто не существует, только наше одно стоит. И при этом мы можем двигаться только по первому этажу. Все настолько было уничтожено, что у нас не было хороших точек обзора", — говорит Док.

И когда он подошел к командиру, чтобы спросить, как они будут с такой плохой точки держать оборону, командир сказал: "Я знаю, но это все, что у нас есть". К счастью, бойцы смогли под прикрытием дыма отойти на заранее оговоренные запасные позиции. В целом же враг часто преобладал в 3-4 раза.

А вообще атмосфера в Международном легионе – семейная. Воины отмечают праздники, устраивают совместные мероприятия, при этом уважая культурные особенности каждого из собратьев. "Например, если он уругваец, то мы будем тоже отмечать его какие-то праздники, если он американец — День Независимости (США, — Ред.) — это просто святое", — добавил боец. Это позволяет поддерживать высокий боевой дух и сплоченность подразделения.

В общем, Док называет свою службу в Международном легионе ГУР МО Украины "удовольствием". "В нас постоянно вкладывают очень много ресурсов. Это не только оснащение и вооружение, но и курсы, тренировки", — заключил разведчик.

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