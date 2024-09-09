Після перемоги в Україні не буде "партії військових": Головаха назвав причину

Україна має традицію військової демократії, але армія ніколи не диктувала свої правила суспільству

В Україні так історично склалося, що громадяни дуже прихильно ставляться до військових, однак попри це у людей у погонах нема шансів здобути перемогу на парламентських виборах по закінченні війни.

Про це "Телеграфу" розповів директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха.

Більше читайте на сайт "Телеграф" в інтерв’ю: "Руйнація економіки РФ почнеться в 2026 році. Нам треба протриматись: соціолог Євген Головаха, ч. II".

За словами експерта, зараз українське суспільство найбільше довіряє армії, волонтерам, підприємцям, церкві. Менше довіряють системним політикам, державно-політичним інститутам – судам і Верховній Раді.

– Українці до державно-політичних інститутів історично не дуже добре ставились, бо це, як правило, були чужі інститути. Своєї держави ми не мали. А армія, волонтери – це найвищий рівень довіри, – пояснює соціолог.

Водночас він спростував тезу, що при найвищому рівні довіри умовна партія військових має шанси після перемоги над Росією перемогти і на виборах.

– Ні. Така традиція історична. В Україні не було партій військових. При тому, що була військова демократія. Путін хоче нас "демілітаризувати", але Україна ніколи і не була мілітаризована. Якщо взяти класичні мілітарні держави, побудовані на диктаті армії, то ці держави протилежні тому, що ми спостерігаємо в Україні, – каже директор Інституту соціології. – Будуть окремі постаті з числа військових, які будуть змагатися за місця в політиці і претендувати на президентську владу.

Говорячи про шанси військових змагатися за пост президента, Євген Головаха оцінив їх як максимальні.

– Наприклад, звання "Герой України" чи інші військові досягнення будуть великою перевагою, але це не визначатиме невідворотність перемоги. Це буде фактор, який буде сприяти. Та багато ж ще буде залежати від харизми, підтримки з боку партійних структур тощо, – резюмував він.

Нагадаємо, раніше соціолог пояснив "Телеграфу" важливість Курської операції ЗСУ.