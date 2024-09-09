После победы в Украине не будет "партии военных": Головаха назвал причину

У Украины имеется традиция военной демократии, но армия никогда не диктовала свои правила обществу

В Украине так исторически сложилось, что граждане очень благосклонно относятся к военным, но несмотря на это, у людей в погонах нет шансов одержать победу на парламентских выборах по окончании войны.

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха.

Больше читайте на сайт "Телеграф" в интервью: "Разрушение экономики РФ начнется в 2026 году. Нам нужно продержаться: социолог Евгений Головаха, ч. II" .

По словам эксперта, сейчас украинское общество больше всего доверяет армии, волонтерам, предпринимателям, церкви. Меньше доверяют системным политикам, государственно-политическим институтам – судам и Верховной Раде.

– Украинцы к государственно-политическим институтам исторически не очень хорошо относились, потому что это, как правило, были чужие институты. Своего государства у нас не было. А армия, волонтеры – это самый высокий уровень доверия, – объясняет социолог.

В то же время, он опроверг тезис, что при самом высоком уровне доверия условная партия военных имеет шансы после победы над Россией победить и на выборах.

– Нет. Такая традиция историческая. В Украине не было партий военных. При том, что была военная демократия. Путин хочет нас "демилитаризовать", но Украина никогда и не была милитаризована. Если взять классические милитарные государства, построенные на диктате армии, эти государства противоположны тому, что мы наблюдаем в Украине, – говорит директор Института социологии. – Будут отдельные фигуры из числа военных, которые будут соперничать за места в политике и претендовать на президентские власти.

Говоря о шансах военных соперничать за пост президента, Евгений Головаха оценил их как максимальные.

– Например, звание "Герой Украины" или другие военные достижения будут большим преимуществом, но это не будет определять неотвратимость победы. Это будет фактор, который будет способствовать. Но многое еще будет зависеть от харизмы, поддержки со стороны партийных структур, – резюмировал он.

Напомним, ранее социолог объяснил "Телеграфу" важность Курской операции ВСУ.