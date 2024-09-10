Статус "тимчасово непридатний": що це та з якими хворобами його дають

Після одужання громадянину потрібно пройти медогляд

Статус "тимчасово непридатний" до військової служби означає, що особа має тимчасові обмеження за станом здоров'я, які перешкоджають проходженню військової служби. Це може означати, що в конкретний момент людина потребує лікування або оперативного втручання.

Однак після одужання особа може знову бути придатною. Військовий адвокат Роман Лихачов розповів, які саме хвороби можуть бути причиною надання статусу "тимчасово непридатного".

Згідно з положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, існує перелік хвороб, які є підставою для тимчасового звільнення від служби. Серед них:

сифіліс, гонококова інфекція, урогенітальний хламідіоз, урогенітальний трихомоніаз, урогенітальний мікоплазмоз;

кандидоз, кокцидоїдоз, бластомікоз, паракокцидоїдомікоз, споротрихоз, хромомікоз і феомікотичний абсцес, аспергильоз, криптококоз, зигомікоз, міцетома, дерматофітія, оніхомікоз;

після перенесених гострих, загострення хронічних інфекційних та паразитарних хвороб або хірургічного лікування;

після хірургічного лікування, проведення цитостатичної або променевої терапії з приводу новоутворень;

після перенесених гострих хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб нервової системи або хірургічного лікування;

після перенесених гострих хвороб ока та придаткового апарата або хірургічного лікування.

Після проходження лікування або одужання особи, які мали статус "тимчасово непридатного", зобов'язані пройти повторний медогляд. За результатами цього обстеження визначається їхня подальша придатність до служби.

Нагадуємо, що статус "тимчасово непридатний" можуть отримати чоловіки з будь-яким видом грижі. Це може бути пахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини.

Також не можуть мобілізувати з деякими захворюваннями органів травлення, зокрема шлунка.

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