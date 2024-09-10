Статус "временно непригоден": что это и с какими болезнями его дают
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После выздоровления гражданину нужно пройти медосмотр
Статус "временно непригодный" к военной службе означает, что лицо имеет временные ограничения по состоянию здоровья, препятствующие прохождению военной службы. Это может означать, что в конкретный момент человек нуждается в лечении или оперативном вмешательстве.
Однако после выздоровления лицо может снова быть пригодным. Военный адвокат Роман Лихачев рассказал, какие именно болезни могут быть причиной получения статуса "временно непригодного".
Согласно положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, существует перечень болезней, которые являются основанием для временного освобождения от службы. Среди них:
- сифилис, гонококковая инфекция, урогенитальный хламидиоз, урогенитальный трихомониаз, урогенитальный микоплазмоз;
- кандидоз, кокцидоидоз, бластомикоз, паракокцидоидомикоз, споротрихоз, хромомикоз и феомикотический абсцесс, аспергилез, криптококкоз, зигомикоз, мицетома, дерматофития, онихомикоз;
- после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных заболеваний или хирургического лечения;
- после хирургического лечения, проведение цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;
- после перенесенных острых заболеваний крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;
- после перенесенных острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения;
- после перенесенных острых заболеваний глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.
После прохождения лечения или выздоровления лица, получившие статус "временно непригодного", обязаны пройти повторный медосмотр. По результатам этого обследования определяется их дальнейшая пригодность к службе.
Напомним, что статус "временно непригодный" могут получить мужчины с любым видом грыжи. Это может быть паховая, бедренная, пупочная, брюшная стенка, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости.
Также не могут мобилизовать с некоторыми заболеваниями пищеварительных органов, в частности желудка.
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