Статус "временно непригоден": что это и с какими болезнями его дают

После выздоровления гражданину нужно пройти медосмотр

Статус "временно непригодный" к военной службе означает, что лицо имеет временные ограничения по состоянию здоровья, препятствующие прохождению военной службы. Это может означать, что в конкретный момент человек нуждается в лечении или оперативном вмешательстве.

Однако после выздоровления лицо может снова быть пригодным. Военный адвокат Роман Лихачев рассказал, какие именно болезни могут быть причиной получения статуса "временно непригодного".

Согласно положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, существует перечень болезней, которые являются основанием для временного освобождения от службы. Среди них:

сифилис, гонококковая инфекция, урогенитальный хламидиоз, урогенитальный трихомониаз, урогенитальный микоплазмоз;

кандидоз, кокцидоидоз, бластомикоз, паракокцидоидомикоз, споротрихоз, хромомикоз и феомикотический абсцесс, аспергилез, криптококкоз, зигомикоз, мицетома, дерматофития, онихомикоз;

после перенесенных острых, обострения хронических инфекционных и паразитарных заболеваний или хирургического лечения;

после хирургического лечения, проведение цитостатической или лучевой терапии по поводу новообразований;

после перенесенных острых заболеваний крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с привлечением иммунного механизма или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний нервной системы или хирургического лечения;

после перенесенных острых заболеваний глаза и придаточного аппарата или хирургического лечения.

После прохождения лечения или выздоровления лица, получившие статус "временно непригодного", обязаны пройти повторный медосмотр. По результатам этого обследования определяется их дальнейшая пригодность к службе.

Напомним, что статус "временно непригодный" могут получить мужчины с любым видом грыжи. Это может быть паховая, бедренная, пупочная, брюшная стенка, диафрагмальная и другие грыжи брюшной полости.

Также не могут мобилизовать с некоторыми заболеваниями пищеварительных органов, в частности желудка.

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