Ухилянтам блокують зв’язок? Столичний ТЦК прокоментував повідомлення про РЕБ у бусиках

Нардеп, який першим заговорив про такий апдейт, не вточнив важливі деталі

Представники Київського міського ТЦК та СП заявили журналістам "Телеграфу", що не мають жодної інформації про нібито встановлення засобів РЕБ на автівках поліції, як про це раніше повідомляв нардеп Сергій Євтушок.

Однак пресслужба додала важливе уточнення: засоби РЕБ можуть бути встановлені на деякі автомобілі, які перевозять особовий склад до інших місць дислокації або навчальних центрів з метою збереження життя та здоров'я людей. Оскільки під час таких перевезень є ризик ураження транспортних засобів ворожими безпілотними літальними апаратами (FPV-дронами — Ред).

Представники ТЦК також звернули увагу на те, що у заяві народного депутата Євтушка не було конкретизовано, про які саме ТЦК та СП йшлося, та які типи РЕБ малися на увазі.

Крім того, у столиці під час заходів оповіщення їхні працівники працюють спільно з поліцією. При виявленні осіб, які перебувають у розшуку або порушують правила військового обліку, поліцейські пропонують проїхати до районного ТЦК та СП у службовому транспорті.

— У разі опору або спроби втечі співробітники поліції мають право затримати таку особу та доставити до ТЦК та СП на поліцейському транспорті, — зауважила пресслужба в коментарі "Телеграфу".

Нагадаємо, що раніше народний депутат Сергій Євтушок заявив про встановлення на деяких автомобілях ТЦК засобів для блокування мобільного зв'язку. За його словами, затримані особи свідчать, що під час неправомірних дій проти них вони не мали можливості зв'язатися ні з родичами, ні з адвокатами.