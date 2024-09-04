Розуміють становище: у США відреагували на візит Путіна до Монголії

У США сподіваються на те, що Монголія дотримуватиметься принципів Статуту ООН

У США розуміють становище, в якому опинилася Монголія у контексті візиту туди російського диктатора Володимира Путіна. Однак у Вашингтоні рекомендують Улан-Батору чітко наголошувати на підтримці територіальної цілісності України та дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань.

Про це розповів речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу. Його слова, наводить Укрінформ.

"Ми не вважаємо, що інші країни повинні надавати Путіну платформу для просування його агресивної війни проти України. Ми очікуємо, що Монголія дотримуватиметься своїх зобов’язань і надалі підтримуватиме принципи Статуту ООН, у тому числі щодо суверенітету та територіальної цілісності", — сказав він.

Водночас він підкреслив, що у Вашингтоні розуміють становище маленької Монголії, затиснутої між Росією та Китаєм.

Міллер каже, що США продовжуватимуть надавати їй підтримку, проте зазначає, що дуже важливо, щоб вона виконувала міжнародні зобов’язання.

Слід зазначити, що США є членом Міжнародного кримінального суду, а відносини з-поміж них можна назвати напруженими.

Як повідомлялося раніше, Путін відвідав Монголію 2 вересня. Країна є частиною Міжнародного кримінального суду, а тому мала заарештувати російського диктатора згідно з ордером від березня 2023 року, який був виданий у справі про депортацію українських дітей.

Хоча Путіна так і не затримали, проте Україна має шанси обернути ситуацію у свій бік.