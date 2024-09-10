Друг сина Януковича із сумнівним стажем: куди втік одіозний ексголова НБУ та тимчасовий прем’єр Сергій Арбузов

Арбузов вважався наймолодшим у Європі головою Національного банку

Серед українських політиків, які зараз перебувають у розшуку, відзначився ексголова Нацбанку України та тимчасовий прем’єр-міністр Сергій Арбузов. За свою кар’єру він зумів "заробити" мільярди, а потім пропасти з поля зору.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, в яких махінаціях був замішаний банкір і що про нього відомо на цей момент. За час "роботи" на високих посадах на Арбузова випливло багато компромату.

Сергій Арбузов – за що ВАКС його заочно заарештував і де банкір зараз

Фінансист Сергій Арбузов народився та виріс у Донецьку і свою трудову діяльність розпочав у 19 років. Без відповідної освіти, але завдяки зусиллям мами, яку називають авторитетною представницею донецького клану, його було призначено на посаду начальника відділу, начальника управління у філії Донецька КБ "ПриватБанк". Після цього кар’єра Арбузова стрімко йшла вгору і з 2005 року він пішов у політику, приєднавшись до політичної сили "Наша Україна", яку пізніше змінив на "Партію регіонів".

Сергій Арбузов на зустрічі з Януковичем, Фото: interfax.ru

З 2010 року Сергій Арбузов став першим заступником голови НБУ, а через кілька місяців його призначили головою Національного банку України. Щоправда, до його робочого стажу було багато питань, оскільки на сайті регулятора було зазначено, що його стаж складає "18 років", хоча на той момент Арбузову було лише 34 роки. З 2022 до 2014 року банкір був першим віце-прем’єр-міністром України, а з 5 лютого 2024 року після відставки уряду став в.о. прем’єр-міністра України.

Де зараз екс-глава НБУ Сергій Арбузов

Після Революції гідності Арбузов втік з України, а у квітні 2014 року Генпрокуратура відкрила проти нього кримінальне провадження. Вказано, що зник ексголова НБУ 22 травня 2014 року і ховається від правоохоронних органів, більше інформації про нього у мережі немає.

Сергій Арбузов, Фото: Liga.net

Колишнього голову Нацбанку звинуватили у розтраті державних коштів на суму 220 мільйонів доларів та оголосили у розшук. Згідно з даними, він створив телеканал БТБ, на забезпечення якого у 2011-2012 роках з бюджету країни виділялися величезні суми.

Щобільше, за час свого керівництва головним фінансовим регулятором Арбузов провів тендери на суму, яка втричі перевищувала тендери Кабміну та парламенту разом узятих. НБУ при банкірі був позбавлений самостійності і його головною функцією став друк гривні та видача валюти за принципом "скільки потрібно".

Що стосується питання його швидкого підйому кар’єрними сходами, то в мережі писали, що Арбузов своїм призначенням завдячує Януковичу, зі старшим сином якого підтримував дружбу. Попри те, що Арбузов заперечував цю інформацію, заявляючи, що досяг всього сам, ходили чутки, що він став головою НБУ, щоб допомогти сину Януковича викупити нові банківські активи в Україні.

Сергія Арбузова заочно заарештували

Відомо, що у 2020 році Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував Сергія Арбузова. Запобіжний захід був обраний відповідно до вимог ч. 6 ст. 193 КПК України.

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