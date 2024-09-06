Як діяти, якщо ТЦК забирає паспорт чи інші документи: поради юриста

Є перелік того, що можуть законно вилучити

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час перевірки можуть вилучити деякі документи у чоловіків. Однак вони не мають права забирати паспорт, посвідчення водія та інші документи, які не пов’язані з військовим обліком.

Адвокат Дмитро Франчук розповів для РБК-Україна, як діяти у випадку незаконного вилучення документів. За його словами, ТЦК мають право забрати виключно військово-облікові документи , такі як:

військовий квиток;

приписне свідоцтво;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного;

інші документи, що підтверджують придатність до військової служби.

Франчук наголошує, що співробітники військкомату не мають права вилучати документи, які не стосуються військового обліку, такі як паспорт, посвідчення водія чи банківські картки тощо.

"Їхні повноваження обмежені перевіркою та вилученням виключно військово-облікових документів (військовий квиток, приписне свідоцтво) у випадках, передбачених законом", — зазначає юрист.

Що робити у випадку незаконного вилучення документів

Адвокат пропонує наступний алгоритм дій у разі незаконного вилучення документів:

Запитати про підстави для вилучення документів. Адвокат радить спочатку запитати у співробітника ТЦК, на якій саме підставі він вилучає документи. Необхідно вимагати показати правовий акт, наказ чи інші документи, що підтверджують законність цих дій. Це допоможе з'ясувати, чи діють представники ТЦК в рамках своїх повноважень.

Адвокат радить спочатку запитати у співробітника ТЦК, на якій саме підставі він вилучає документи. Необхідно вимагати показати правовий акт, наказ чи інші документи, що підтверджують законність цих дій. Це допоможе з'ясувати, чи діють представники ТЦК в рамках своїх повноважень. Записати розмову чи зробити відео. Якщо є можливість, варто записати розмову або зняти на відео процес вилучення документів. Такий запис може стати важливим доказом у разі, якщо справа дійде до суду. Це також може допомогти довести факт незаконного вилучення документів.

Якщо є можливість, варто записати розмову або зняти на відео процес вилучення документів. Такий запис може стати важливим доказом у разі, якщо справа дійде до суду. Це також може допомогти довести факт незаконного вилучення документів. Звернутися до поліції. У разі незаконного вилучення документів необхідно негайно подати заяву до поліції. Заява повинна бути зареєстрована відповідно до вимог, а особа, у якої були вилучені документи, має право отримати витяг з реєстру про реєстрацію заяви.

У разі незаконного вилучення документів необхідно негайно подати заяву до поліції. Заява повинна бути зареєстрована відповідно до вимог, а особа, у якої були вилучені документи, має право отримати витяг з реєстру про реєстрацію заяви. Скарга до прокуратури або суду. Якщо поліція не реагує або ситуація вимагає додаткових дій, адвокат радить подати скаргу до прокуратури або суду. Це може бути необхідним для того, щоб відстояти свої права і вимагати повернення документів.

Якщо поліція не реагує або ситуація вимагає додаткових дій, адвокат радить подати скаргу до прокуратури або суду. Це може бути необхідним для того, щоб відстояти свої права і вимагати повернення документів. Звернутися до правозахисних організацій. Якщо справа стає складнішою або вимагає додаткової підтримки, важливо звернутися до правозахисних організацій. Вони можуть надати додаткову юридичну допомогу і підтримку, а також сприяти розголосу випадків порушення прав.

Франчук додав, що ні ТЦК, ні будь-яка інша установа не має права порушувати ваші законні права.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо направляють на ВЛК не за місцем військового обліку. Перед проходженням комісії, особу необхідно спочатку поставити на облік у відповідному ТЦК.