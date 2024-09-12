Одні любили, інші називали "доктор смерть": де зараз Уляна Супрун, яка очолювала МОЗ (фото)

Вже минуло кілька років, як жінка не працює у міністерстві

Уляна Супрун — громадська діячка, яка певний час працювала виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я. Вона почала реформу в Україні, метою якої було зробити медицину доступною для всіх громадян. Однак згодом жінка покинула роботу в Міністерстві та зараз залучена в іншу сферу. До речі, нещодавно ми розповідали, що відомо про дружину нового міністра МЗС Андрія Сибіги.

"Телеграф" розповість більше, що відомо про Уляну Супрун і чим вона запам'яталась на своїй посаді. Також дізнайтеся, чим вона займається зараз.

Що відомо про Уляну Супрун

Уляна Супрун народилась в 1963 році у США в родині українців. Вона здобула медичну освіту й згодом стала працювати в діагностичній радіології жіночого здоров'я. Перебувала на посаді заступниці головного лікаря в Діагностичній радіології жіночого здоров'я в Нью-Йорку.

Фото: Фейсбук Уляни Супрун

У 1991 році вийшла заміж за режисера, політолога, сценариста Марка Супруна. А от у 2013 році Уляна спільно з чоловіком вирішили переїхати до України.

Фото: Фейсбук Уляни Супрун

Брала участь у Революції гідності та разом з Марком створила громадську організацію "Захист патріотів". Це допомогло об'єднати тих, хто фільмував події на Майдані у 2014 році. Також Уляна створила й стала директоркою Школи реабілітаційної медицини Українського католицького університету у Львові.

Фото: Фейсбук Уляни Супрун

У 2016 році Супрун призначили виконувачем обов'язків міністра охорони здоров'я. Жінка вирішила змінювати медицину в Україні на основі таких концепцій:

використання міжнародних протоколів лікування;

самостійний вибір пацієнтами лікаря, незалежно від місця проживання;

запуск програми "Доступні ліки", який передбачає отримання деяких препаратів безкоштовно або за невеликі гроші;

зміна система фінансування медицини, за якою держава виділяє кошти за кожним пацієнтом, а не медичним закладом;

підвищення прохідних балів ЗНО на медичні спеціальності;

Крім цього, Супрун активно виступала за легалізацію медичного канабісу в Україні. Тоді їй не вдалося реалізувати цю ідею через відсутність підтримки з боку колег. Зокрема, Уляна звинувачувала у блокуванні рішення тодішнього міністра МВС Арсена Авакова.

В Україні існувало різне ставлення до Супрун як до міністерки. Одні хвалили її сучасні підходи та бажання перезавантажити сферу медицини в Україні. А інші вважали, що її ідеї не відповідали українським реаліям і лише погіршували становище. Дехто взагалі називав Супрун "лікарем-смертю".

Чим зараз займається Уляна Супрун

До повномасштабного вторгнення Уляна Супрун активно вела свій блог на фейсбуці. Там вона розповідала про різні хвороби, розвінчувала популярні міфи та висловлювала свої думки щодо проблем медицини. Блог Супрун був одним із найпопулярніших в Україні на медичну тематику.

Фото: Фейсбук Уляни Супрун

У 2021 році з'явилась інформація, що жінка закрила організації "Захист патріотів", "Київський культурний клуб" і Patriot Defence та покинула Україну. Вона також поширила допис у фейсбуці, де повідомила, що більше не вестиме блог. Згодом виявилось, що Супрун нікуди не їхала та залишається в країні.

Через певний час видала книгу "Мочи манту", в якій поділилась своїм баченням лікування різних хвороб, химерними традиціями, яких дотримуються сьогодні та аналізом щоденних питань, які виникають щодо здоров'я.

Протягом останніх років Супрун стала однією з засновників громадської організації та видавництва Arc.ua. Вони займаються випуском науково-популярних книг з історії, медицини та соціології. Також є окреме онлайн-видання, яке публікує цікаві розповіді про Україну, українців та світ.

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