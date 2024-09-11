Від журналіста місцевої газети до агента КДБ: що відомо про чоловіка ексрадниці Януковича Герман (фото)

Чоловік веде непублічний спосіб життя

Ганна Герман була одіозною народною депутаткою від "Партії Регіонів" та радницею колишнього президента Віктора Януковича. Вона мала радикальні проросійські погляди, чого ніколи не приховувала. А от її чоловік працював дипломатом і видавав книги, але були ще деякі цікаві деталі.

"Телеграф" розповість коротку біографію Сергія Германа та їх шлюб з колишньою депутаткою.

Що відомо про чоловіка Ганни Герман

Сергій Герман народився 29 серпня 1952 році у Львові. Його батько працював на посаді директора Львівського оперного театру, а згодом очолював клуб радянсько-польської дружби у Ґданську. Навчався в поліграфічному інституті імені Івана Федорова, опановуючи видавничу справу та редагування.

Після закінчення вишу почав роботу журналіста в радянській пресі. Спершу це була газета "Ленінська зоря", яку випускали у місті Миколаїв Львівської області. Згодом працював у газеті "Ленінська молодь".

Також протягом 6 років Герман був на посаді головного редактора львівської газети "Ратуша". А невдовзі чоловік перебрався до Києва, де став працювати у дипломатичних структурах. Спочатку отримав роботу в Міністерстві закордонних справ України, через певний час — у консульстві України в Гданську.

У медіа писали, що під час роботи в польському консульстві Сергій Герман міг бути агентом КДБ під псевдонімом "Андрій". Була інформація, що й сама Ганна Герман входила до лав КДБ і стежила за польською організацією "Солідарність", котра боролась з комуністичним режимом. Хоча сама екснардепка спростувала й навіть висміювала такі тези.

Фото: Муніципальна бібліотека імені Добрянського

Крім цього, певний час Сергій працював першим секретарем і радником посольства України в Польщі, а згодом став радником посольства в Грузії.

Відомо, що у 2005 році Герман мав роботу в компанії "Нафтогаз України". Через кілька років став одним із керівників департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ.

Особисте життя

З Ганною Герман Сергій познайомився на роботі, коли вона працювала кореспондентом у газеті. Під час першого знайомства жінка сказала, що їй би личило прізвище Герман. Утім, з того моменту вони не бачилися 2 роки.

Коли зустрілися знову, Сергій запропонував дати жінці своє прізвище, тож вони побралися. На той момент Ганна вже мала сина Миколу від першого шлюбу. Згодом жінка народила сина Романа.

Син Микола, Фото: "ЛігаБізнесІнформ"

Утім, доля обох виявилась трагічною. Молодший син Роман загинув у ДТП, коли йому було 17 років. А от старший помер у 36-річному віці від інфаркту.

Син Роман, Фото: Tabloid

Чим займався в останні роки

Сергій Герман вже багато років не з'являється у публічному просторі. Тому невідомо, де він зараз проживає і чим займається. Чоловіку вже 72 роки, тому є ймовірність, що вийшов на пенсію.

Ще у 2011 році Сергій презентував у Львові власну книгу "BMX: повість про велосипед без сідла". Тоді дружина Ганна прийшла підтримати чоловіка, а також колеги, однокласники та одногрупники. У книзі йшлося про чоловіка зі Львова, який досяг успіху в житті, однак відчував самотність.

Також у період з 2010 по 2021 рік Герман займався написанням книжок. Він створив кілька романів: "Інґе","Via Романа. Життя митрополита Андрея Шептицького", "Готель Цитадель".

А от у квітні 2023 року жінку, яка дуже нагадує Ганну Герман помітили в іспанському місті Бенідорм. Її сфотографували в продуктовому магазині. Утім, достеменно невідомо, чи це була вона й де зараз мешкає.

Телеграм-канал Сергія Стерненка

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про дружину нового очільника МЗС Андрія Сибіги. Жінка веде активну діяльність у дипломатичній структурі.