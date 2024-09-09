"Справа не в територіях": Лавров виступив з новою цинічною заявою про війну в Україні

Він знову заговорив про "права російськомовних"

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росію нібито не цікавлять територію України. Він також висловився щодо можливих мирних переговорів.

Лавров назвав мирну ініціативу президента України Володимира Зеленського "ультиматумом чистої води", пишуть російські ЗМІ. За його словами, РФ ніколи не розглядала всерйоз "формулу Зеленського"

"Канцлер Шольц сказав, що настав час починати домовлятися. У німецькій пресі та в інших засобах масової інформації містяться натяки: "давайте ось як би виходити з того, що доведеться територіальне питання вирішити з урахуванням реалій на землі". Мова не про території. Ми чужої землі ніколи не хотіли, ми просто хотіли, щоб до людей, які є невід’ємною частиною руського міру, російської культури, російської мови, історії, релігії, щоб до них ставилися по-людськи, як того вимагає міжнародне право, численні конвенції про права людини та про права національних меншин, і як цього вимагає, насамперед, Статут Організації Об’єднаних Націй", – сказав глава МЗС РФ.

Лавров заявив, що в Україні нібито "винищувалися" права людей, які "причетні до російської культури". Також він сказав, що жодна з мирних ініціатив, з якої висувають "партнери", нібито "не стосується прав російськомовних людей".

"Йдеться не про те, де зібратися, в якому колі, а йдеться про те, що обговорювати. Якщо обговорювати заклики припинити вогонь і подумати про територіальні розміни, це несерйозно, бо ще раз кажу, проблема не в територіях, проблема у правах людей, які були розтоптані законодавчо і про які поки що конкретно жодна з плаваючих у політичному просторі ініціатив не згадує", — сказав він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до поновлення зусиль щодо встановлення миру в Україні. Він заявив, що із президентом України Володимиром Зеленським погодилися з необхідністю нової мирної конференції за участю Росії.