Україну перетворять на Росію? Що єдина система відеонагляду змінить у житті українців

Зараз сусід може встановити камери навпроти вашого особистого житла

Законопроєкт №11031 "Про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки", який має об’єднати розрізнені системи відеонагляду, підпорядковані різним організаціям і органам влади, нічого не змінить для пересічного законослухняного українця.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський.

Більше читайте на сайті "Телеграф" у публікації: "Порядній людині нема чого боятися? В Раді пояснили, навіщо хочуть систему відеонагляду за громадянами".

Відповідаючи на коментар, що в Росії реалізовано поліцейські заходи, де відеокамери нагляду в метро ідентифікують обличчя громадян, нардеп зауважив:

– Але ж і зараз заходиш в метро і скрізь камери. Додаткових камер нема, якоїсь додаткової інформації нема. Зараз хто завгодно за дуже невеликі гроші або просто дружню подяку може отримувати інформацію з камер. І з поліцейських також. Тому будуть введені додаткові обмеження щодо працівників поліції, прикордонників, стосовно несанкціонованого доступу і несанкціонованого поширення (що найважливіше) інформації, яка отримана з камер, — каже член правоохоронного комітету парламенту.

За його словами, порядній людині нема чого боятися.

– Ви і зараз перебуваєте в режимі часткового відеонагляду там, де він є. Для вас нічого тут не змінюється і ніхто не встановлює нічого додатково. Але ви маєте бути захищені як громадянин, щоб ніхто не використав цю систему проти вас, – наголосив Максим Бужанський.

Він додав, що буде загальний стандарт часу і форми збереження інформації та її видачі за певним запитом. Тому нічого поганого у запровадження об’єднаної системи відеомоніторингу нема. І хоча законопроєкт більше стосується адміністративної організації об’єднаної системи, є суттєва проблема:

– Законопроект жодним чином не був комунікований. Взагалі. Але ж він сприймався як технічний, який мав врегулювати існуючу ситуацію. Це не реформа якась. А в соцмережах завжди шукають, грубо кажучи, зраду, подвійне дно…

Говорячи про виділення бюджетних коштів на додаткові камери, нардеп зазначив:

– Зміни до бюджету вже були і не було жодних спроб, ні запитів від МВС з проханням виділити додаткові кошти. Ще раз: це не про те, щоб всюди встановити камери, а про те, щоб була єдина система.

…Повинна бути єдина безпекова система роботи камер. Повинні бути правила однакові для всіх. А зараз ваш сусід може встановити камери навпроти вашого особистого житла і що далі? Він буде бачити вас цілий день. І куди це піде? Жодних правил не існує, — додав Максим Бужанський.

Нагадаємо, нардеп розповів "Телеграфу", як із допомогою камер відеонагляду розкрили вбивство Фаріон.