Вбивство чиновника в Запоріжжі: з'явилося відео з ймовірним кілером

Українців закликають допомогти знайти злочинця

У мережі опубліковано відео з ймовірним вбивцею директора департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради Максима Денщика. На чиновника вранці 11 червня було скоєно замах, а згодом він помер у лікарні.

Відповідні кадри оприлюднив Telegram-канал "Безпечне Запоріжжя". Там також зазначили, що поліція Запоріжжя розшукує невстановлену особу, підозрювану у скоєнні умисного вбивства.

"Якщо ви впізнали особу або володієте будь-якою інформацією, повідомте за номером: +380 50 524 3139, +380 98 357 3313 або 102", — йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити, як чоловік у комбінезоні та капелюсі біжить через двір. При цьому на кадрах не видно його обличчя.

Нагадаємо, вранці 11 червня було скоєно замах на Денщика. За даними поліції зловмисник здійснив з вогнепальної зброї чотири постріли в потерпілого біля підʼїзду багатоповерхівки.

В Національної поліції уточнили, що потерпілий помер у лікарні під час надання медичної допомоги. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Правова кваліфікація — ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.