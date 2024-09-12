Украину превратят в Россию? Что единая система видеонаблюдения изменит в жизни украинцев

Сейчас сосед может установить камеры напротив вашего личного жилья.

Законопроект №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности", который должен объединить разрозненные системы видеонаблюдения, подчиненные разным организациям и органам власти, ничего не изменит для рядового законопослушного украинца.

Об этом "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Порядочному человеку нечего бояться? В Раде объяснили, зачем хотят систему видеонаблюдения за гражданами".

Отвечая на комментарий, что в России реализованы полицейские меры, где видеокамеры наблюдания в метро идентифицируют лица граждан, нардеп отметил:

– Но ведь и сейчас заходишь в метро и везде камеры. Дополнительных камер нет, какой-то дополнительной информации нет. Сейчас кто угодно за очень небольшие деньги или просто дружеское спасибо может получать информацию с камер. И с полицейских тоже. Поэтому будут введены дополнительные ограничения в отношении сотрудников полиции, пограничников относительно несанкционированного доступа и несанкционированного распространения (что самое важное) информации, полученной из камер, — говорит член правоохранительного комитета парламента.

По его словам, порядочному человеку нечего бояться.

– Вы и сейчас находитесь в режиме частичного видеонаблюдения там, где он есть. Для вас ничего тут не меняется и никто не устанавливает ничего дополнительно. Но вы должны быть защищены как гражданин, чтобы никто не использовал эту систему против вас, – подчеркнул Максим Бужанский.

Он добавил, что будет общий стандарт времени и формы хранения информации и ее выдачи по определенному запросу. Поэтому ничего плохого во внедрении объединенной системы видеомониторинга нет. И хотя законопроект больше касается административной организации объединенной системы, есть существенная проблема:

– Законопроект никоим образом не был коммунифицирован. Вообще. Но он воспринимался как технический, который должен был урегулировать существующую ситуацию. Это не реформа какая-то. А в соцсетях всегда ищут, грубо говоря, "зраду", двойное дно…

Говоря о выделении бюджетных средств на дополнительные камеры, нардеп отметил:

– Изменения в бюджет уже были и не было никаких попыток, ни запросов МВД с просьбой выделить дополнительные средства. Еще раз: это не о том, чтобы повсюду установить камеры, а о том, чтобы была единая система.

…Должна быть единая система безопасности камер. Должны быть правила, одинаковые для всех. А теперь ваш сосед может установить камеры напротив вашего личного жилья и что дальше? Он будет видеть вас целый день. И куда это уйдет? Никаких правил нет, — добавил Максим Бужанский.

Напомним, нардеп рассказал "Телеграфу", как с помощью камер видеонаблюдения раскрыли убийство Фарион.