Не тільки утеплення будинків: в Міненерго розповіли, що потрібно зробити українцям до зими

Цього року зима в Україні може бути складною

Українці повинні подбати про утеплення власного житла. Це варто зробити до початку нового опалювального сезону.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник. Також, за його словами, напередодні зими слід подбати й про інші заходи з енергоефективності.

"Друге й основне — це використання наданих державою інструментів, а саме — фінансових кредитів, які дають змогу закупити прості технічні рішення. Як от встановлення дахових сонячних панелей, різних інверторів, генераторів, які можуть покрити звичайні потреби побутового споживача", — наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що в трьох містах України взимку буде найважча ситуація зі світлом, яку навряд чи вдасться швидко врегулювати. Так, у Києві, Одесі та Харкові електрики може не бути аж по 16 годин на добу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що, на думку міністра енергетики Германа Галущенко, зима зі стабільним електропостачанням в Україні можлива, якщо не буде руйнівних атак Росії на наші енергооб'єкти. Проте у разі, якщо росіяни знову завдаватимуть нищівних ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, то наслідки можуть бути непередбачуваними.