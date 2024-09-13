Писала хвалебні оди Януковичу та супроводжувала у поїздках: де зараз "коханка" експрезидента Олена Березовська і що про неї відомо (фото)

Дівчина називала Януковича "дуже добрим і чуйним"

Колишній президент України Віктор Янукович утік із нашої країни у 2014 році вертольотом, але не один, а в компанії своєї коханки. Спочатку передбачалося, що цією дівчиною була українська журналістка Олена Березовська, але пізніше з’ясувалося, що компанію експрезиденту склала Любов Полежай.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз перебуває журналістка Олена Березовська, яка загадковим чином потрапила в президентський пул і вихваляла політику Януковича. Цій дівчині неодноразово приписували із колишнім главою держави романтичні стосунки.

Як виглядає "коханка" Януковича Олена Березовська і де вона зараз

Гламурна блондинка Олена Березовська у свої 22 роки досягла значного успіху у журналістській діяльності. Вона працювала у виданні "Обозреватель", а потім потрапила до президентського пулу і почала супроводжувати Віктора Януковича у закордонних поїздках. Дівчина писала хвалебні оди біглому президенту, наголошуючи, яку правильну він веде політику і що всі мають прислухатися до його слів.

Олена Березовська та Віктор Янукович

Вперше про їхній роман написало польське видання Rzeczpospolita, зазначивши, що у складі української делегації разом із президентом України Віктором Януковичем не було дружини, тоді саме Березовську назвали "першою дамою". Плюс до всього, у журналістів почали з'являтися питання, звідки у 22-річної дівчини гроші на дорогі автомобілі (вона придбала собі Мерседес) та поїздки за кордон.

Журналістка Януковича Олена Березовська

Українська журналістка всіляко заперечувала свою близькість з Януковичем, вона називала його "другом", а також зазначала, що він є дуже хорошою і чуйною людиною, а чутки про їхній роман розпускають у БЮТ (Блок Юлії Тимошенко). А щодо своїх грошей та відпочинку, Олена відповідала, що нікому цим не зобов’язана і це її особиста справа.

Олена Березовська

Вважалося, що Віктор Янукович утік у РФ разом із Березовською, але коли стало відомо про те, що з ним поряд була Любов Полежай, Олена написала публікацію, заявивши, що нарешті змогла "довести", що не є коханкою експрезидента. Однак під час Євромайдану дівчина також втекла до Росії та почала там будувати кар’єру. У 2014-2015 роках Березовська зняла фейкові фільми про російсько-українську війну на Донбасі, додавши кадри, які не мають до АТО жодного відношення. У 2016 році вона потрапила під санкції РНБО та її внесли до бази "Миротворця".

Олена Березовська поїхала до Росії

Дівчина написала багато статей на російському сайті "РІА-Новини", а також була експертом у програмі "Репліка" на телеканалі "Росія-24". Березовська також "засвітилася" у проєкті Кремля "Внуки", який був створений незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Станом на квітень 2023 року була журналісткою на вказаному вище телеканалі.

Олена Березовська працює журналісткою в РФ

"Телеграф" писав раніше, як виглядав і де похований син Януковича, який загинув на Байкалі. Його життя супроводжувалося численними скандалами та розслідуваннями.