Змінила прізвище та народила Януковичу сина: де зараз коханка експрезидента України Любов Полежай та як виглядає (фото)

Обраниця президента-втікача молодша за нього на 24 роки

Колишній президент України Віктор Янукович, колишня дружина якого зараз живе в окупованому Криму, облаштував у Росії нове міні-"Межигір’я" і став батьком утретє. Передбачається, що сина йому народила Любов Полежай, з якою він утік з України у 2014 році.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про коханку колишнього президента. За даними, з Януковичем вони разом проживали у Межигір’ї, а потім поїхали до курортного селища у Сочі.

Де зараз коханка Януковича Любов Полежай і чим займається

Після того, як Янукович втік з країни й доступ до його Межигір’я став відкритим, стало відомо, що він мав коханку. Жінка на ім’я Любов Полежай була рідною сестрою колишньої куховарки експрезидента.

Відомо, що вона займалася у Києві благодійністю та є володаркою спа-салону Crystal Spa. У Межигір’ї було знайдено її портрети, речі, а також малюнки її дочки Марії від першого шлюбу, яка підписувала Януковича як "V.F".

Малюнок дочки коханки Януковича Марії

Саме з Любов’ю та своєю падчеркою колишній президент втік до Росії, а його ексдружина Людмила поїхала до окупованого Криму. Де саме зараз живе Янукович даних немає, одні джерела кажуть, що вони разом із громадянською дружиною влаштувалися в Сочі, а інші — у підмосковній Барвисі.

Громадянська дружина Януковича Любов Полежай, Фото:Pravda.com

Також, як повідомила у 2020 році журналістка Соня Кошкіна, коханка експрезидента Любов Полежай народила йому сина, якого назвали Гриша. Подія сталася приблизно у 2018 році, але ця інформація ретельно приховується.

Любов Полежай

Ще в ЗМІ писали, що Любов Полежай змінила прізвище на дівоче і стала Любов Садикова. Згідно з інформацією за 2017 рік, у Сочі вона зайнялася фермерством, яке офіційно зареєструвала, вказавши, що займається вирощуванням розсади та розведенням великої рогатої худоби. Її донька Марія стала ученицею гімназії №5 у Сочі.

Як виглядає коханка Януковича, Фото: Antikor.com.ua

У 2021 році з’явилася інформація, що Вищий антикорупційний суд зняв арешт із будинку Любов Полежай, який був заарештований у 2014 році, оскільки слідчим не вдалося довести зв’язок Полежай із Януковичем, який втік. Правоохоронці стверджували, що будинок придбали за вкрадені кошти, але суд заявив, що аргументів недостатньо. Тому майно, яке Янукович дарував своїй коханці, належить зараз їй. Але йдеться не тільки про розкішний особняк, а й кілька квартир у Києві та салон краси.

"Телеграф" писав раніше, як виглядав і де похований син Януковича, який загинув на Байкалі. Його життя супроводжувалося численними скандалами та розслідуваннями.