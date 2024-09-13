"Гарпии" на китайских двигателях: что не так с новыми российскими "супердронами"

Они не только выглядят как "шахеды"

Информацию о том, что в новых российских дронах "Гарпия-А1" обнаружены китайские двигатели уже частично опровергли в сети. Ведь Reuters в своей публикации допустил две грубые ошибки.

Об этом рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский, передает "Труха Україна".

"Во-первых, перепутали название дрона, ведь не "Гарпии", а "Герани". Во-вторых, эти дроны уже больше года разрабатывают в России, что подтверждал Генштаб Украины в октябре прошлого года", — говорит Кирический.

Дрон "Гарпия"

Он отметил, что опубликованная статья Reuters вышла с опозданием и это может свидетельствовать о двух вещах. Первое – издание потратило год, чтобы получить информацию, которую военные в Украине знают еще с 2023 года. Второе – разведка в Европе работает очень медленно.

"На российских "шахедах", они же "Герани", стоят именно китайского производства двигатели. И это не новая информация. Журналисты Reuters очень поздно очнулись. Они еще с цифрой дальности полета промахнулись", — говорит эксперт.

Дрон "Герань"

По его словам, в расчете дальности полета дронов есть нюанс, ведь, например, "шахед" может лететь от 1500 км. Однако он в небе Украины наматывает круги до 10 часов, пока его не собьют, и преодолевает более 1500 км, иногда. То есть здесь уместнее говорить дальность от 1500 км, а не 1000–1500 км.

"На "Геранях", этих вот дронах, которые мы заваливаем названием "шахед", стоят китайские двигатели. Они толкают дроны во время атак... Это показывает, насколько на Западе могут медленно принимать реально нужные нам решения по обороноспособности против России", — заключает Киричевский.

Дрон "Герань"

Отметим, в статье Reuters указано, что Россия в 2023 году запустила производство нового ударного БПЛА дальнего радиуса действия, который получил название "Гарпия-А1". В период с июля прошлого по июль текущего года было произведено более 2 500 "Гарпий".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что обломок "шахеда" залетел в квартиру в Одессе во время атаки россиян.