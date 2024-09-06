Відключень стане менше, але радіти зарано: експерт дав прогноз по ситуації зі світлом

В країні тривають ремонтні роботи

У п'ятницю, 6 вересня, ситуація в енергосистемі покращується, але радіти зарано. Адже країна все ще у війні та об'єкти інфраструктури перебувають під регулярними обстрілами.

Однак у найближчі вихідні світла в будинках українців побільшає порівняно з минулим тижнем. Про це розповів в ефірі КИЇВ24 директор Центру енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

"Сподіваюся, що на вихідних ситуація буде ще краща. Тривають ремонтні роботи.", — сказав він.

Експерт зазначив, що були пошкоджені високовольтні лінії електропередач поблизу АЕС. За його словами, це була гібридна атака росіян на атомну енергетику.

"Це визнали в нашому МЗС та МАГАТЕ. Ситуація складна і буде складно зимою. Ми у війні, під постійними обстрілами.", — пояснив він.

Нагадаємо, що наприкінці серпня Україна пережила найбільший масований обстріл за два з половиною роки війни. Ціллю росіян була українська енергетика.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що для України зима простою не буде. Є три варіанти того, як у цей період відключатимуть світло у будинках українців і все залежатиме від погоди та російських обстрілів. За його словами, якщо взимку будуть морози на рівні -10…-15 градусів, то незалежно від того, що робитиме Україна, світла не буде по 10-14 годин на добу.

Раніше "Телеграф" писав, що в "Укренерго" попередили про довгі відключення світла взимку. При цьому в компанії додали, що гуманітарної катастрофи через це не відбудеться.