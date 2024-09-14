Кому з чоловіків не потрібно оновлювати дані в ТЦК: перелік категорій

Ця норма не стосується осіб, які мають статус "непридатний"

У зв'язку зі змінами до законодавства про мобілізацію в Україні, більшість чоловіків віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої військово-облікові дані в територіальних центрах комплектування. Проте існує кілька категорій громадян, які звільнені від цієї процедури.

У законопроєкті №10449 прописано, кого це стосується. Не повинні оновлювати інформацію про себе в ТЦК особи, які:

не є громадянами України;

за рішенням ВЛК мають статус "непридатний до військової служби";

не досягли граничного віку перебування в запасі;

не досягли повноліття;

старші за 60 років.

Також жінки, за винятком тих, хто має медичну або фармацевтичну спеціальність, не повинні оновлювати свої дані.

Чоловіки, які були зняті з військового обліку, також звільняються від необхідності звернення до ТЦК. Проте вони повинні мати при собі документ, який підтверджує цей статус. Якщо ж такого документа немає, необхідно звернутися до ТЦК для його отримання. В іншому випадку, під час перевірки документів, може бути вручена повістка для з'явлення до центру комплектування.

Додатково наголошується, що якщо особу виключили з обліку до 18 травня 2024 року, але дані про неї не були оновлені з того часу, необхідно здійснити повторне уточнення.

Не зобов'язані додатково оновлювати свої дані військовослужбовцям, які вже перебувають на військовому обліку під час проходження служби.

Нагадуємо, що за неоновлення даних передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Також керівники ТЦК мають право звернутися до поліції для адміністративного затримання та примусового доставлення громадянина до військкомату у таких випадках:

не уточнили адресу проживання, контактні дані або інші персональні дані;

не прибули до ТЦК та СП або інших визначених місць для виконання обов'язків щодо військового обліку;

не повідомили про зміну місця проживання або інші зміни, що впливають на військовий облік.

Раніше "Телеграф" писав, як оскаржити штраф від ТЦК. Військовозобов'язані, які порушили правила військового обліку, можуть бути оштрафовані на суму від 17 до 25 тисяч гривень за перше правопорушення.