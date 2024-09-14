Москва – центр мира? В учебниках по географии обнаружили нелепые ошибки

На одной странице аж три ошибки

Вокруг учебников для НУШ для 7 класса продолжают бурлить страсти. В этот раз учителя заметили ошибку в книге по географии.

Как отмечает депутат 6 созыва Верховной Рады Виктор Уколов, на трех изображениях глобусов допущено по меньшей мере три ошибки.

"Нулевой меридиан проведен не через Лондон, где он на самом деле, а примерно через Москву! На южном полюсе исчез целый континент Антарктида, украли, наверное?" — говорится в сообщении.

К тому же, по словам Уколова, под изображениями меридианов и параллелей перепутаны подписи. То есть на одной странице нового учебника по географии 7 класса для НУШ допущено три ошибки.

"Видимо, все учебники нужно проверять. Если столь очевидны ошибки в такой простой теме, то что говорить об учебниках по физике, по химии или математике", — пишет Уколов.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе виноват не конкретно министр образования и науки Оксен Лисовой, ведь нужно просто менять всю систему.

Вышеизложенные ошибки в учебнике уже завирусились в сети. Люди шокированы этой ситуацией, ведь в новых учебниках находят все больше ошибок. У некоторых возникает вполне логичный страх за знания детей, которые будут учиться по таким материалам.

Один из учителей биологии написал, что и в его профильных учебниках тоже есть ошибки, поэтому на уроках действует правило: "Нашел ошибку в учебнике НУШ — получил оценку".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в профсоюзе педагогов назвали условия, которые могут задержать учителей в школах.