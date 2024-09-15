Коли Росія хоче завершити війну: Буданов назвав рік та причини

Є дві проблеми, яких Росія хотіла б уникнути

Росія хотіла б завершити війну до кінця 2025 — початку 2026 року своєю перемогою. Це пов’язано з тим, що влітку 2025 року у країни-агресора розпочнуться серйозні проблеми в економіці та виникне потреба мобілізації.

Таку заяву зробив начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, пише "Інтерфакс-Україна". За його словами, проблеми в Росії будуть, оскільки поєднаються як фінансово-економічний фактор, так і соціально-політичний.

"2025-й рік для них, рубіж 25-го – початок 26-го – він для них ключовий., вони на далеке, скажімо так, майбутнє, яке можна прочитати, – це обрій від 30-ти років, – випадають взагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, чого вони прагнуть", — сказав Буданов.

Начальник ГУР додав, що у Росії прогнозують негативний вплив на економіку. Приблизно в період літа 25-го року він почне бути дуже відчутним для їхньої країни.

При цьому дедалі частіше від Росії звучить питання недобору до армії. Водночас соціально-психологічний стан населення також вплинули на зусилля України щодо перенесення бойових дій на територію Росії, углиб її.

"У цей період (влітку 2025 року — ред.) вони зіткнуться з дилемою — або оголосять мобілізацію, або якимось чином треба трохи зменшувати інтенсивність бойових дій, що для них може бути зрештою критичним", — додає Буданов.

Глава військової розвідки України, посилаючись на російські документи, зазначив, що у разі відсутності російської перемоги до кінця 2025 року у світі залишаються лише дві наддержави – США та Китай, а місця РФ там не буде.

"Вони це ясно усвідомлюють. Для них це ключовий період. Тому вони будуть робити все можливе, щоб у їх розумінні перемогти. Інакше вони вилітають з абсолютно всіх світових процесів. Все, на що вони можуть розраховувати – це регіональне лідерство, а це їх не влаштовує", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що військовий Микола Мельник сказав, чи закінчиться війна в Україні у 2025 році.